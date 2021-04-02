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Формула 1 / Новость

Ferrari без подиумов, Mercedes сильнее Red Bull. Бриаторе оценил силы в Ф1

Автор:
, Ответственный редактор

По мнению итальянца, Скудерия может рассчитывать на подиум только в случае проблем у соперников, а Mercedes остается фаворитом

Ferrari без подиумов, Mercedes сильнее Red Bull. Бриаторе оценил силы в Ф1

Бывший босс Benetton и Renault Флавио Бриаторе оценил итоги первого этапа нового сезона Формулы 1. По его мнению, расстановка сил заметно изменилась по сравнению с прошлым годом, причем это затронуло все части пелотона. 

70-летний итальянец начал с оценки Ferrari, гонщики которой финишировали в Сахире шестым и восьмым. Не слишком высокий сам по себе, такой результат отражает явный прогресс Скудерии по сравнению с 2020 годом, когда команда стала только шестой в Кубке конструкторов. 

«Они настроены сражаться, – рассказал Бриаторе онлайн-изданию Adnkronos.com. – Но им будет очень сложно рассчитывать на подиум, если все остальные финишируют. Их ждет борьба за статус третьей по силе команды позади Mercedes и Red Bull. В сравнении с прошлым годом это уже станет большим шагом вперед.

У Ferrari есть возможность прибавить. У них два отличных пилота, которые здорово делают свою работу. Но их усилия упираются в возможности машины».

Говоря о борьбе за лидерство, Флавио высказал такую точку зрения: «Титул разыграют Ферстаппен и Хэмилтон. Гран При в Бахрейне получился отличным. Думаю, Макс вполне мог там выиграть. В Red Bull слишком затянули с его пит-стопом, но скорость их машины очень хороша.

Mercedes осталась сильнейшей, но Red Bull точно сможет побороться с ней, особенно учитывая форму Макса».

Разумеется, Бриаторе затронул и возвращение в Ф1 своего протеже Фернандо Алонсо, для которого первая гонка завершилась сходом. 

«Мы недавно говорили по телефону, – рассказал бывший менеджер двукратного чемпион мира. – Он расстроен, хотя и знал о реальной скорости Renault (Alpine – прим.ред.).

Ему очень не повезло с этой оберткой, попавшей в воздухозаборник, но квалификационная позиция в любом случае была лучше, чем позволяла машина. Я полагаю, что по чистой скорости Alpine позволяет рассчитывать где-то на 12-15 места.

Они должны сделать ставку на будущий сезон. Мы все очень надеемся, что тогда Фернандо получит такую машину, какой действительно заслуживает».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Флавио Бриаторе
Команды Ferrari
Автор Александр Кабановский

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