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Раскрыто: какие именно новинки Ferrari привезла в Майами

Перед началом любого Гран При команды официально заявляют о доработках своих машин. И Ferrari в Майами не стала исключением. Вот только рассмотреть изменения ее машины SF-23 удалось далеко не сразу

Автор:
Соавтор:
Мэтт Сомерфилд
, технический эксперт
Детали днища Ferrari SF-23

После невыразительного старта сезона в Маранелло затеяли серьезную переделку шасси. Ее разбили на три этапа, и главные изменения должны произойти с алой машиной в Имоле и Барселоне. 

Однако уже в Майами у команды появилось измененное днище. Узнав об этом из документа FIA, поклонники гоночной техники бросились со всех сторон изучать SF-23. Однако отыскать отличия от прежней спецификации в этот раз оказалось не так просто, как прежде. 

Вот что в итоге удалось обнаружить нашим экспертам.

Сравнение вариантов сплиттера Ferrari SF-23

Сравнение вариантов сплиттера Ferrari SF-23

Во-первых, обратите внимание на переднюю часть днища в области воздухозаборника понтона и начала каналов Вентури. Поверхность днища получила там более выраженный изгиб (профиль детали в этом месте показан желтой линией) и стала быстрее опускаться вниз.

Эти изменения сказались не только на картине протекания потоков вдоль верхней стороны, но и – что даже важнее – в каналах под днищем. К сожалению, рассуждать об их форме мы можем только теоретически.

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Детали днища Ferrari SF-23

Детали днища Ferrari SF-23

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Второе изменение днища затронуло его боковую кромку. Сразу несколько участков, указанных стрелками на иллюстрации Джорджо Пиолы, получили новую форму. Однако в данном случае переделки никак нельзя назвать радикальными – скорее, речь идет о небольших уточнениях. 

Детали диффузора Ferrari SF-23

Детали диффузора Ferrari SF-23

Фото: Джорджо Пиола

Наконец, иной стала форма центральной части диффузора. Если в фоторедакторе высветлить этот участок шасси, можно увидеть измерения «киля» и соседних с ним участков. 

Впрочем, и здесь переделки никак не назвать серьезными. Одним словом, чтобы увидеть трансформацию Ferrari, придется на пару недель запастись терпением…

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