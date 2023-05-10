Раскрыто: какие именно новинки Ferrari привезла в Майами
Перед началом любого Гран При команды официально заявляют о доработках своих машин. И Ferrari в Майами не стала исключением. Вот только рассмотреть изменения ее машины SF-23 удалось далеко не сразу
После невыразительного старта сезона в Маранелло затеяли серьезную переделку шасси. Ее разбили на три этапа, и главные изменения должны произойти с алой машиной в Имоле и Барселоне.
Однако уже в Майами у команды появилось измененное днище. Узнав об этом из документа FIA, поклонники гоночной техники бросились со всех сторон изучать SF-23. Однако отыскать отличия от прежней спецификации в этот раз оказалось не так просто, как прежде.
Вот что в итоге удалось обнаружить нашим экспертам.
Сравнение вариантов сплиттера Ferrari SF-23
Во-первых, обратите внимание на переднюю часть днища в области воздухозаборника понтона и начала каналов Вентури. Поверхность днища получила там более выраженный изгиб (профиль детали в этом месте показан желтой линией) и стала быстрее опускаться вниз.
Эти изменения сказались не только на картине протекания потоков вдоль верхней стороны, но и – что даже важнее – в каналах под днищем. К сожалению, рассуждать об их форме мы можем только теоретически.
Детали днища Ferrari SF-23
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Второе изменение днища затронуло его боковую кромку. Сразу несколько участков, указанных стрелками на иллюстрации Джорджо Пиолы, получили новую форму. Однако в данном случае переделки никак нельзя назвать радикальными – скорее, речь идет о небольших уточнениях.
Детали диффузора Ferrari SF-23
Фото: Джорджо Пиола
Наконец, иной стала форма центральной части диффузора. Если в фоторедакторе высветлить этот участок шасси, можно увидеть измерения «киля» и соседних с ним участков.
Впрочем, и здесь переделки никак не назвать серьезными. Одним словом, чтобы увидеть трансформацию Ferrari, придется на пару недель запастись терпением…
Шумахер назвал главную проблему Ferrari. Это не машина
Шумахер назвал главную проблему Ferrari. Это не машина Шумахер назвал главную проблему Ferrari. Это не машина
Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами
Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами
«Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера
«Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера «Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера
Самое важное:
Раскрыто: какие именно новинки Ferrari привезла в Майами
Раскрыто: какие именно новинки Ferrari привезла в Майами Раскрыто: какие именно новинки Ferrari привезла в Майами
Мнение: сколько правды в слухах об альянсе Aston Martin с Honda?
Мнение: сколько правды в слухах об альянсе Aston Martin с Honda? Мнение: сколько правды в слухах об альянсе Aston Martin с Honda?
«Льюис не вынесет без побед и внимания». Шумахер предупредил Mercedes
«Льюис не вынесет без побед и внимания». Шумахер предупредил Mercedes «Льюис не вынесет без побед и внимания». Шумахер предупредил Mercedes
Техника: как команды Ф1 дорабатывают машины без новых деталей
Техника: как команды Ф1 дорабатывают машины без новых деталей Техника: как команды Ф1 дорабатывают машины без новых деталей
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.