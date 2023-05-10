Раскрыто: какие именно новинки Ferrari привезла в Майами

После невыразительного старта сезона в Маранелло затеяли серьезную переделку шасси. Ее разбили на три этапа, и главные изменения должны произойти с алой машиной в Имоле и Барселоне.

Однако уже в Майами у команды появилось измененное днище. Узнав об этом из документа FIA, поклонники гоночной техники бросились со всех сторон изучать SF-23. Однако отыскать отличия от прежней спецификации в этот раз оказалось не так просто, как прежде.

Вот что в итоге удалось обнаружить нашим экспертам.

Сравнение вариантов сплиттера Ferrari SF-23

Во-первых, обратите внимание на переднюю часть днища в области воздухозаборника понтона и начала каналов Вентури. Поверхность днища получила там более выраженный изгиб (профиль детали в этом месте показан желтой линией) и стала быстрее опускаться вниз.

Эти изменения сказались не только на картине протекания потоков вдоль верхней стороны, но и – что даже важнее – в каналах под днищем. К сожалению, рассуждать об их форме мы можем только теоретически.

Детали днища Ferrari SF-23 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Второе изменение днища затронуло его боковую кромку. Сразу несколько участков, указанных стрелками на иллюстрации Джорджо Пиолы, получили новую форму. Однако в данном случае переделки никак нельзя назвать радикальными – скорее, речь идет о небольших уточнениях.

Детали диффузора Ferrari SF-23 Фото: Джорджо Пиола

Наконец, иной стала форма центральной части диффузора. Если в фоторедакторе высветлить этот участок шасси, можно увидеть измерения «киля» и соседних с ним участков.

Впрочем, и здесь переделки никак не назвать серьезными. Одним словом, чтобы увидеть трансформацию Ferrari, придется на пару недель запастись терпением…