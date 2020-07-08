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Формула 1 / Хроника

Фернандо как икра, Абитубль бьет стулом. Как интернет отреагировал на возвращение Алонсо

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Фернандо как икра, Абитубль бьет стулом. Как интернет отреагировал на возвращение Алонсо
Автор:
, Главный редактор
8 июл. 2020 г., 11:25

После появления новости о контракте испанца с Renault о самом гонщике в соцсетях писали сравнительно мало. А вот его работодателям досталось не на шутку

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Информация о том, что к объявлению о контракте все готово, появилась примерно за сутки до официального сообщения о возвращении Алонсо. Многие первым делом заглянули в инстаграм-аккаунт Фернандо – и сразу же нашли там кое-что интересное.

 

«Алонсо выложил сториз с саундтреком к фильму «Назад в будущее». Способностей шоумена у него не отнять!»

Само собой, сразу же нашлись те, кому действия руководства Renault не понравились. Главным аргументом против возвращения Алонсо было желание видеть в Формуле 1 новые лица. 

 

Джейк Хамфри, британский телеведущий и комментатор: «Это не более чем мое мнение, но Ф1 должна привлекать талантливую, энергичную, голодную молодежь. Представьте, что в 2007 году McLaren вызвал бы с пенсии Мику Хаккинена. И мы не увидели бы гениального Льюиса Хэмилтона. Возвращение Алонсо закрывает для кого-то дверь в Формулу 1. Он великий чемпион, но жизнь не стоит на месте».

 

Алекс Брандл, сын экс-пилота Формулы 1 Мартина Брандла, участник гонок на выносливость: «Узнал об Алонсо и подумал о Чжоу Гуаньюе. Казалось, что у него такие хорошие шансы в Renault. Хорошо хоть, что Джек Эйткен пристроился в Williams. Я за молодых!»

Чжоу Гуаньюй – пилот юниорской программы Renault, выступающий в Формуле 2 и считавшийся одним из претендентов на место в команде Ф1. Джек Эйткен, также выступающий в Формуле 2, был юниором Renault до недавнего времени, но в итоге перешел под крыло Williams.

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Само собой, сразу же в дело пошли мемы.

 

Слева: «Юниоры Renault выкладываются по максимуму». Справа: Сириль Абитбуль.

 

«Люди из Renault, когда их спросили о смысле существования юниорской программы».

Но у руководства французской команды нашлись и защитники.

 

Марк Хъюз, британский журналист: «Здорово, что ты не отвечал за состав McLaren на 1982 год. Иначе бы мы не увидели такую могучую историю, как возвращение Лауды в Формулу 1».

 

Беньямин Венель, французкий журналист: «Непопулярное мнение. Если бы Чжоу был по-настоящему крут, у него уже было бы достаточно баллов для суперлицензии. Но вспомните европейскую Формулу 3. Он там стал только 8-м, причем с третьего раза. Хотя ездил за команду Prema [одну из лучших в младших формулах]».

 

Крис Медланд, британский журналист: «Вижу много критики в адрес Renault, которая якобы не продвигает молодых пилотов. Но ведь Алонсо заменяет Риккардо. А не Окона, который молод и талантлив и получил свое место в Renault».

Впрочем, многие просто сомневаются в способностях испанца вести борьбу на высшем уровне.

 

Шон Келли, специалист по гоночной статистике: «В 2021 году Фернандо Алонсо стукнет 41 год. Пилоты в возрасте за сорок выиграли 1 (один) Гран При из последних 834, состоявшихся в течение полувека. Эту победу одержал Найджел Мэнселл в Аделаиде в 1994 году. Причем в составе команды, которая в этот момент одержала третью подряд победу в Кубке конструкторов».

А другие считают, что на 40-летнего пилота вряд ли стоит тратить деньги.

 

«Финансовый отдел Renault готовится встречать нового сотрудника».

 

«Алонсо как икра. Столь же дорог и так же сильно переоценен. Типичный пример того, как узко мыслят в Ф1».

Кто-то унесся мыслями в недалекое прошлое.

 

«Когда пилоты Ф1 поняли, что зря стоя аплодировали Фернандо в Абу-Даби в 2018 году [когда Алонсо провел последнюю на сегодняшний момент гонку]».

Кто-то считает сегодняшнюю новость не такой уж важной.

 

«Никто не обращает внимания... В буквальном смысле никто не обращает внимания... Фернандо Алонсо: А хотите, еще разок это сделаю?».

А кто-то готов действовать. И, как говорится во всем известной поговорке, ищет возможности.

 

Поисковый запрос в Google: «Как навсегда запретить кому-нибудь ездить в Ф1».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин , Гуанью Чжоу
Команды Renault F1 Team
Автор Кирилл Качнов

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