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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

Леклера расстроило седьмое место в Джидде, Сайнса обрадовало восьмое

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, Ответственный редактор

Пилоты Ferrari были не главными героями саудовской гонки, однако на трассе большую часть времени боролись между собой

Леклера расстроило седьмое место в Джидде, Сайнса обрадовало восьмое

Шарль Леклер завоевал на новом городском Гран При четвертую стартовую позицию, которую удержал в первых поворотах, тогда как Карлос Сайнс в субботу наделал ошибок и был на решетке только 15-м. 

Несмотря на это, вскоре гонщики оказались на трассе рядом – против монегаска сыграл пит-стоп, который гонщик провел в режиме VSC. После этого гонку вовсе остановили красными флагами, и соперники получили возможность «бесплатно» заменить резину.

В итоге вместо спора за подиум Леклеру пришлось биться с напарником за седьмое место.  

«Гонка началась отлично, у нас был хороший темп, – объяснил Шарль в телеинтервью. – Когда объявили о виртуальной машине безопасности, я подумал: "Ну наконец-то в этом сезоне мне повезло". А три круга спустя появились красные флаги. Просто прекрасно… Я потерял три позиции, а затем на каждом рестарте из-за жестких шин пропускал еще кого-то».

В Скудерии решили использовать для своих гонщиков разную тактику: Леклеру поставили на заключительный отрезок жесткие шины, Сайнсу – более мягкие Medium. В итоге именно этот фактор стал определяющим: испанец в какой-то момент смог выйти вперед, но ближе к финишу потерял темп и на предпоследнем круге пропустил напарника.

«У меня было всего несколько кругов по чистой трассе, когда была возможность показать реальный темп, – объяснил Шарль. – Но обгонять на этой трассе сложно, потому я смог подняться только до седьмого места. Жаль, так как скорость позволяла добиться много большего. Я недоволен результатом».

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Сайнсу, напротив, воскресенье принесло позитивные эмоции – но Карлос посетовал на субботние сложности.

«Гонка вышла сложной как физически, так и психологически, – пояснил испанец. – Прежде всего, из-за красных флагов. Это никогда не бывает просто. Но мне удалось провести гонку в атакующем стиле. 

Если бы не вчерашняя ошибка, я мог финишировать в первой пятерке. Но все равно сумел прорваться, и считаю, что это вполне неплохо. Жаль, что в конце не вышло удержать седьмое место, но в целом результат весьма позитивный».

По итогам Гран При в Джидде Ferrari уступила одно очко соперникам из McLaren, но разрыв между командами перед финальной гонкой остается значительным: 38,5 баллов в пользу Скудерии.

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