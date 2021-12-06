Леклера расстроило седьмое место в Джидде, Сайнса обрадовало восьмое
Пилоты Ferrari были не главными героями саудовской гонки, однако на трассе большую часть времени боролись между собой
Шарль Леклер завоевал на новом городском Гран При четвертую стартовую позицию, которую удержал в первых поворотах, тогда как Карлос Сайнс в субботу наделал ошибок и был на решетке только 15-м.
Несмотря на это, вскоре гонщики оказались на трассе рядом – против монегаска сыграл пит-стоп, который гонщик провел в режиме VSC. После этого гонку вовсе остановили красными флагами, и соперники получили возможность «бесплатно» заменить резину.
В итоге вместо спора за подиум Леклеру пришлось биться с напарником за седьмое место.
«Гонка началась отлично, у нас был хороший темп, – объяснил Шарль в телеинтервью. – Когда объявили о виртуальной машине безопасности, я подумал: "Ну наконец-то в этом сезоне мне повезло". А три круга спустя появились красные флаги. Просто прекрасно… Я потерял три позиции, а затем на каждом рестарте из-за жестких шин пропускал еще кого-то».
В Скудерии решили использовать для своих гонщиков разную тактику: Леклеру поставили на заключительный отрезок жесткие шины, Сайнсу – более мягкие Medium. В итоге именно этот фактор стал определяющим: испанец в какой-то момент смог выйти вперед, но ближе к финишу потерял темп и на предпоследнем круге пропустил напарника.
«У меня было всего несколько кругов по чистой трассе, когда была возможность показать реальный темп, – объяснил Шарль. – Но обгонять на этой трассе сложно, потому я смог подняться только до седьмого места. Жаль, так как скорость позволяла добиться много большего. Я недоволен результатом».
Сайнсу, напротив, воскресенье принесло позитивные эмоции – но Карлос посетовал на субботние сложности.
«Гонка вышла сложной как физически, так и психологически, – пояснил испанец. – Прежде всего, из-за красных флагов. Это никогда не бывает просто. Но мне удалось провести гонку в атакующем стиле.
Если бы не вчерашняя ошибка, я мог финишировать в первой пятерке. Но все равно сумел прорваться, и считаю, что это вполне неплохо. Жаль, что в конце не вышло удержать седьмое место, но в целом результат весьма позитивный».
По итогам Гран При в Джидде Ferrari уступила одно очко соперникам из McLaren, но разрыв между командами перед финальной гонкой остается значительным: 38,5 баллов в пользу Скудерии.
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