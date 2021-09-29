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Формула 1 Новость

Фанат пообещал Alpine снять секунду с круга. Условие – чтобы Квят был на связи!

Автор:
, главный редактор

Команда пообещала связаться с доброжелателем, если пост в соцсетях наберет 5 тысяч лайков. И теперь обязана это сделать!

Фанат пообещал Alpine снять секунду с круга. Условие – чтобы Квят был на связи!

Команда Alpine опубликовала в своем твитер-аккаунте любопытный текст – судя по всему, это письмо, адресованное команде простым болельщиком.

«Хочу предложить вашей команде инженерную идею, которая позволит отыграть от полусекунды до секунды с круга, – говорится в сообщении. – Но сразу хочу предупредить, что я не инженер и не знаю всех нюансов техтребований Формулы 1. Но я интересуюсь Формулой 1 много лет – и насколько я понимаю, эта моя идея не нарушает регламент. У меня есть еще несколько идей, но с ними я уже не так уверен.

Если вы заинтересованы, свяжитесь со мной в WhatsApp сегодня или в течение следующих трех дней с 13:00 до 18:00 по среднеевропейскому времени. Но одна просьба: пусть на видеоконференции будет Даниил Квят, а то я не слишком хорошо знаю английский. Если в течение этого времени вы со мной не свяжетесь, я предложу эту идею другой команде».

Выложив этот текст, команда пообещала связаться с автором сообщения, если пост наберет 5 000 лайков. К моменту публикации материала, этот показатель был достигнут и превышен.

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