Фанат Ф1 побежит марафон в комбинезоне и шлеме Стролла

В ближайшее воскресенье в Лондоне пройдет марафон, который проводится ежегодно и уже стал привычным явлением для жителей британской столицы. Однако как минимум на его старте можно будет увидеть участника в весьма экзотическом для бегуна виде. Некто Джордж Кроуфорд примет участие в забеге в полном комплекте обмундирования пилота Формулы 1.

Британец сделает это не ради смеха или славы – таким образом Кроуфорд хочет привлечь внимание к благотворительной инициативе по сбору средств на профилактику и лечение психических заболеваний. Впрочем, если Кроуфорд сможет добраться до финиша марафона, без толики славы дело не обойдется: достижение бегуна зафиксируют представители книги Гиннеса.

Для выступления будут использованы самые настоящие элементы обмундирования пилота Формулы 1, которые бегуну передала команда Aston Martin. Причем комбинезон, шлем, обувь, перчатки и комплект белья, которые будут на Кроуфорде в день забега, использовались Лэнсом Строллом по прямому назначению совсем недавно – по ходу этапов в Спа, Зандфорте и Монце.