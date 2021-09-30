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Формула 1 Новость

Фанат Ф1 побежит марафон в комбинезоне и шлеме Стролла

Автор:
, главный редактор

В очередной раз экзотическое решение должно привлечь внимание к благотворительной инициативе

Фанат Ф1 побежит марафон в комбинезоне и шлеме Стролла

В ближайшее воскресенье в Лондоне пройдет марафон, который проводится ежегодно и уже стал привычным явлением для жителей британской столицы. Однако как минимум на его старте можно будет увидеть участника в весьма экзотическом для бегуна виде. Некто Джордж Кроуфорд примет участие в забеге в полном комплекте обмундирования пилота Формулы 1.

Британец сделает это не ради смеха или славы – таким образом Кроуфорд хочет привлечь внимание к благотворительной инициативе по сбору средств на профилактику и лечение психических заболеваний. Впрочем, если Кроуфорд сможет добраться до финиша марафона, без толики славы дело не обойдется: достижение бегуна зафиксируют представители книги Гиннеса.

Для выступления будут использованы самые настоящие элементы обмундирования пилота Формулы 1, которые бегуну передала команда Aston Martin. Причем комбинезон, шлем, обувь, перчатки и комплект белья, которые будут на Кроуфорде в день забега, использовались Лэнсом Строллом по прямому назначению совсем недавно – по ходу этапов в Спа, Зандфорте и Монце.

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