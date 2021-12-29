Фактор риска. Как Ферстаппен сам себе осложнил защиту титула

Вот уже десяток лет в Формуле 1 действует система штрафных баллов – в свое время она стала реакцией на слишком аварийную езду Ромена Грожана. Теперь всем пилотам за нарушения, кроме собственно наказания, начисляют еще и определенное количество баллов – и если их общее число достигнет 12, пилоту придется пропустить ближайший Гран При.

Правда, до настоящего времени таких случаев еще не было: у Даниила Квята как-то раз набралось 10 баллов, что пока является своего рода антирекордом. Особенность этой системы в том, что начисленные баллы сгорают спустя год, потому важно избегать большого числа нарушений за короткое время.

Но именно так вышло в конце сезона-2021 с Максом Ферстаппеном.

Вообще-то самым недисциплинированным пилотом прошедшего чемпионата оказался Юки Цунода: японский дебютант AlphaTauri собрал сразу восемь баллов.

Но дело в том, что делал он это более-менее равномерно, при этом избегая грубых нарушений. Баллы у Юки начнут сгорать уже в апреле, потому ему лишь достаточно действовать в прежнем ключе, избегая серьезных неприятностей.

У Макса ситуация совсем другая. Все свои семь баллов он заработал в конце сезона: два за аварию с Льюисом в Монце, еще два за скорость под двойными желтыми флагами на квалификации Гран При Катара, один за обгон с выездом за белую линию в Джидде и, наконец, еще два за столкновение с Хэмилтоном в той же гонке.

Это значит, что первые баллы у голландца сгорят только к 17-му Гран При предстоящего сезона, а до того времени любые прегрешения, даже весьма невинные, могут стать для него источником головной боли.

Порой получить баллы можно за неверный объезд колышка, невольную помеху сопернику по ходу квалификационной сессии или возвращение на трассу, которое судьи сочтут опасным.

Стоит отметить, что баллы за Лосаил и Джидду у Макса вообще сгорят уже после окончания сезона-2022. И хотя кому-то вся эта ситуация может показаться безобидной, в действительности для Ферстаппена она в любой момент может стать весьма серьезной.