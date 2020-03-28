Коронавирус и гонки
В Формуле 1 намекнули на продление обязательных каникул
Перерыв в работе команд Ф1 увеличится. Такое предположение сделал глава Alfa Romeo Фредерик Вассёр. По его словам, базы могут оставаться закрытыми дольше, чем три недели
Участников Формулы 1 может ждать увеличение принудительного отпуска. Об этом в телефонном интервью Motorsport.com рассказал босс команды Alfa Romeo Фредерик Вассёр.
«У нас есть возможность продлить каникулы, – признал Вссёр. – Это может потребоваться для того, чтобы снизить расходы. Надеюсь, к середине апреля мы будем лучше понимать ситуацию и сможем принять взвешенное решение».
Француз говорит об обязательном закрытии баз, которое происходит в Формуле 1 каждый год. Обычно такие каникулы устраивают в августе. Это время нужно для того, чтобы все работники гоночных коллективов смогли отправиться в отпуск и провести время с семьями.
В 2020 году этот период перенесли с августа на март-апрель. Причиной стала эпидемия коронавируса: все апрельские Гран При Формулы 1 перенесли, поэтому у команд появилась возможность распустить сотрудников по домам.
Прежде принудительный отпуск команд-участниц длился две недели, но в этом году гоночные коллективы договорились увеличить этот период до трех недель. Судя по словам Вассёра, этот срок может вырасти еще сильнее.
«Мы не знаем, сможем ли начать сезон в Монреале [14 июня], – предупредил Вассёр. – Сейчас мы не можем представить, как вся эта ситуация повлияет на команду. Так что мы составляем план А, план Б, план В и по плану на все остальные буквы алфавита, чтобы подготовиться ко всем вариантам развития событий».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Фредерик Вассёр
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Эрвин Ягги
В Формуле 1 намекнули на продление обязательных каникул
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