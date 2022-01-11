Ф2 и Ф3 получат синтетическое топливо раньше Формулы 1

На пути к полному отказу от неэкологичных источников энергии Формула 1 планирует перейти на синтетическое топливо. Это должно быть сделано не позже 2026 года.

Однако младшие серии Формула 2 и Формула 3 получат такое горючее раньше. Причина в том, что там проще ввести такую инновацию, так как на болидах используются одинаковые 3,4-литровые моторы V6, только в случае с Ф3 они атмосферные, а для Ф2 оснащены турбонаддувом.

О таких планах в своей речи перед членами международного Института инженеров-механиков (IMechE) рассказал главный технический эксперт Формулы 1 Пэт Симондс.

«Мы планируем внедрить синтетическое топливо сначала в Формуле 2 и Формуле 3, а уже потом настанет очередь Формулы 1, – сказал Симондс. – Причина в том, что в Ф2 и Ф3 используются примерно одинаковые двигатели, которые и сейчас заправляются одинаковым топливом.

Нам не придется дважды проводить работу по адаптации этих моторов. Но если быть честным, я не ожидаю, что все сразу пройдет идеально.

В Формуле 1 у нас есть несколько топливных компаний, несколько разных производителей моторов, так что там все еще сложнее. Мы не можем допустить, чтобы новое топливо стало преимуществом для одних силовых установок и недостатком для других. И в этом большая проблема.

Сейчас мы сжигаем около миллиона литров топлива в год (судя по всему Симондс имеет ввиду все серии: Ф1б Ф2 и Ф3 — прим. ред.). И это очень неудобная цифра, потому, что такое количество невозможно получить в лабораторных условиях, но и для строительства полноценного завода этого недостаточно. Тем не менее сейчас строятся несколько заводов, которые начнут работать в 2023 году. Как минимум в два из них станут с нами сотрудничать. И мы стараемся мотивировать скорейший их запуск».

Синтетическое топливо планируется изготавливать на специальных химических заводах с использованием возобновляемых источников энергии. Там из атмосферного углекислого газа и получаемого из воды водорода планируется синтезировать углеводородное горючее, подобное получаемому из нефти бензину.

При сжигании такого топлива углекислый газ и вода в виде пара выбрасываются обратно в атмосферу. То же происходит и при сжигании нефтепродуктов. Однако так как при производстве синтетического топлива углекислый газ поглощается, его содержание в атмосфере остается неизменным. А при сжигании бензина его содержание в воздухе только увеличивается.