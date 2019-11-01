Ф1 запретит командам использовать новые детали по ходу Гран При

С 2021 года команды Формулы 1 будут обязаны до старта первой тренировки каждого Гран При определиться с деталями корпуса, которые они используют на этом этапе. После этого представленную конфигурацию запретят изменять, за исключением радиаторов.

Командам разрешат тестировать новые детали, такие как передние крылья, на пятничных тренировках, но к субботе машину нужно будет вернуть в то состояние, в котором судьи зафиксировали ее в пятницу утром. По мнению руководства Ф1, это позволит сократить и время работы команды и финансовые затраты.

«Введение эталонной спецификации – важный момент, – сказал спортивный директор Ф1 Росс Браун. – По пятницам вы сможете опробовать новые детали. Если захотите проверить новое переднее крыло – пожалуйста, но вы не сможете использовать его в гонке. Мы хотим остановить разрастание числа деталей, необходимость готовить множество запчастей на случай, если новое крыло сработает.

Сейчас если ты хочешь попробовать на этапе новое крыло, то должен учесть, что оно может сработать, и подготовить две-три штуки, чтобы оба пилота могли его использовать, и еще остался запас. Внезапно вы получаете большие расходы и кучу деталей в последний момент. Мы провели работу, чтобы снять этот груз с команды».

Кроме того, Ф1 расширит режим «закрытого парка». Теперь он будет открываться не с началом квалификации, а с момента первого выезда каждой машины с пит-лейна в рамках третьей тренировки. После этого командам будем запрещено вносить изменения в машину, включая настройки подвески и конфигурацию аэродинамики.

Дополнительная информация: Скотт Митчелл