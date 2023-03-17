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Ф1 запретила пилотам ездить по трассе на велосипеде. Те не оценили идею

Гонщики выступили против новых ограничений, введенных организаторами чемпионата мира

Адам Купер
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Ф1 запретила пилотам ездить по трассе на велосипеде. Те не оценили идею
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Четверг перед каждым Гран При Формулы 1 считается медиа-днем, однако перед тем, как начать общение с репортерами, команды и пилоты традиционно проводят прогулку по трассе. Это позволяет ознакомиться с ее состоянием, обсудить с инженерами особенности прохождения поворотов и увидеть те изменения, которые произошли по сравнению с прошлым годом. 

Для прогулок по трассе в расписании уик-энда даже отводится специальный промежуток – скажем, в этот раз в Джидде он продлится с 13:00 до 16:30 четверга. 

Многие гонщики предпочитают использовать для круга по трассе велосипед, чтобы сэкономить время. В последнее время популярными стали и всевозможные скутеры. Однако организаторы чемпионата решили, что такая практика является слишком опасной, поскольку на трассе одновременно находится слишком много людей – особенно когда свой уик-энд одновременно проводят Формула 2 и Формула 3. 

По этой причине еще в Бахрейне было выпущено официальное письмо. «Во избежание разночтений, использование любого транспорта (велосипедов, электробайков, скутеров и т.д.) запрещается во время, отведенное в расписании для "Прогулки команд по трассе". Исключения невозможны. Это решение согласовано с FIA». 

Какое именно наказание будет установлено для нарушителей, пока неизвестно, но пилоты уже заявили, что не в восторге от новых порядков. 

Комментируя ситуацию по просьбе Motorsport.com, Шарль Леклер из Ferrari сказал: «Я вообще отказался от прогулки. Из-за того, что установили новый запрет, вы скорее всего больше вообще не увидите меня на трассе. Буду просто смотреть видео». 

В Саудовской Аравии многие команды предпочитали проходить по трассе не в дневные часы, а вечером, когда спадает жара, а гоночное кольцо открывают для общего доступа. Однако в этом году поступить так желающим не удалось, поскольку трассу закрыли для проведения съемок. 

Нико Хюлькенберг отметил: «Я хотел совершить прогулку, но они перекрыли трассу. Все пошло не так. Придется смотреть записи с машиной безопасности и пробовать что-то сделать завтра (в пятницу – прим.ред.)».

Как выяснилось, перекрытие в четверг потребовалось для съемок клипа рэпера Will.I.Am, в который войдут и другие кадры, сделанные по ходу уик-энда. 

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