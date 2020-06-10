Ф1 запретила командам делать даже насосы. Все ради экономии

Введение потолка бюджетов в Формуле 1, которое произойдет в 2021 году, немало усложнило правила, которые и так не отличались простотой. Под разговоры об упрощении все сделали еще сложнее, и теперь изучение регламента становится непростой задачей.

Есть такой принцип: чем больше правил - тем легче нарушить одно из них. Новый технический регламент его отрицает, ведь все главы тут расписаны от и до.

Сейчас все детали болидов делятся на две категории: те, что входят в специальный перечень, и те, что нет. Первые (например, корпус машины и крылья) надо разрабатывать и делать самостоятельно. Вторые (например, подвеску и коробку передач) можно купить у другой команде, или продать ей. С 2021 года у деталей, которые можно покупать, появится дополнительная категория - переносимые компоненты (TRC). Она потребовалась для регламентации в рамках потолка бюджетов.

Продажа деталей будет регулироваться номинальной стоимостью

Продажу деталей клиентам будут регулировать специальные параметры. Например, чтобы продать подвеску, надо рассчитать относительные производственные затраты на ее разработку и изготовление.

То есть появятся две разные статьи расходов, и для команд-покупателей (как правило маленьких или средних) это будет выгодно в контексте ограничения расходов. Чтобы гарантировать честность в отношениях продавца и покупателя, было решено ввести понятие номинальной стоимости, которая будет включена в финансовую отчетность как покупателя, так и продавца.

Номинальная стоимость будет включать в себя часть затрат на исследования и разработку, которые понесла команда-изготовитель. Это поможет справедливо разделить расходы между изготовителем и покупателем.

Также поставщик сможет вычесть из своих расходов затраты на работу по адаптации детали, если ее потребует покупатель. Например, расходы на изменение крепления подвески.

Список деталей, для которых будет определена номинальная стоимость, очень длинный. И его формирование является ключевым шагом для выполнения потолка бюджетов. Для его окончательного согласования потребуются еще некоторые корректировки.

Такое правило было введено потому, что без предустановленных цен поставщик мог бы продавать детали за гораздо большие суммы, чем на них потратил. Большие команды смогли бы финансировать маленькие в обмен на разные услуги (например, использование аэротуннеля), и не указывать расходы на эти услуги в декларации о расходах.

Эта сложная система гарантирует, что все команды выставят единые цены за одни и те же компоненты, и защитит Ф1 от маневров, которые позволили бы обойти ограничение расходов.

Число стандартных компонентов возрастет

Пока мы говорили о переносимых компонентах, но Регламент-2021 вводит и другие классы деталей, с учетом производственных возможностей команд.

Появятся также стандартные поставляемые компоненты (единые компоненты), который одна компания сделает по заказу FIA для всех команд. Сюда войдут колесные обода и многие электронные устройства, которые команды теперь не смогут разрабатывать самостоятельно. Кроме прочего, в этом списке есть и топливные насосы высокого давления. Этим деталям FIA уделяла большое внимание в 2019 году.

Также ограничение на разработку затронет категорию предписанных компонентов. Их команды будут строить сами, но по очень жестким инструкциям, предоставленным FIA. Незначительные модификации будут разрешены только для адаптации деталей к своим болидам.

В эту категорию войдут ступицы, датчики для колес, гало, а с 2022 года и передняя часть днища.

В категорию компонентов с открытым исходным кодом попадут те, которыми команды будут делиться друг с другом. Изготовителям придется предоставить другим командам свои чертежи, а те уже решат, использовать им чужую разработку или сделать свою.

Тут нет ничего удивительного, так как в эту категорию попали лишь детали, не оказывающие прямого влияния на скорость машин. Категория появится в 2022 году и в нее попадут полуоси, рулевые колонки и колеса, тормозные диски, педали, системы DRS и некоторые другие детали. В 2021 году эти детали можно будет закупать у компаний, не относящихся к Формуле 1.