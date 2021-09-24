Ф1 задумалась о переносе квалификации в Сочи на воскресенье

Погода может вмешаться в расписание сессий на Гран При России Формулы 1. В субботу в Сочи ожидается сильный дождь, в связи с чем руководители серии уже задумались о переносе квалификации на воскресенье.

Пока непонятно, как это скажется на расписании воскресных гонок Формулы 2 и Формулы 3, где в Сочи должен определиться чемпион. Однако босс McLaren Андреас Зайдль подтвердил, что обсуждения изменений в расписании уже идут.

«Сейчас прогноз на воскресенье выглядит не слишком плохим, – цитирует Зайдля RaceFans. – Так что там у нас есть шансы провести заезды посуху. Вчера у нас было хорошее обсуждение для подготовки к различным сценариям. Все готовы реагировать в зависимости от того, как повернется ситуация с погодой».

Ранее в этом году в Ф1 сорвалась гонка Гран При Бельгии, в которой из-за ливня состоялась лишь пара кругов в режиме машины безопасности.