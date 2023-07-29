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Ф1 задержала квалификацию спринта. А что, если ее отменят совсем?

FIA объяснила, как будет сформирована субботняя решетка, если погода не позволит провести квалификационную сессию в субботу утром

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Алекс Элбон, Williams FW45

Дождь продолжает мешать участникам Гран При Бельгии. В пятницу из-за него пришлось на десять минут задержать главную квалификацию, а в субботу утром – отложить начало квалификацию спринта. 

Как сообщила FIA, если провести ее не удастня вовсе, гонщики займут на решетке 100-километровой гонке позже по ходу дня места в соответствии с результатами первой квалификации – об этом рассказали в эфире ведущие канала Sky Sports. 

Важно учесть, что в этом случае не будут применены штрафы Макса Ферстаппена и Кевина Магнуссена, то есть голландец из Red Bull начнет борьбу с поула. 

Обновление: погода сжалилась над Ф1, сессию начнут в 13:35 Мск

Результаты квалификации Гран При Бельгии

Поз.  Гонщик   Команда / мотор  Время   Отст 
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull/Honda RBPT 1'46.168 -
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1'46.988 0.820
3 Mexico Серхио Перес Red Bull/Honda RBPT 1'47.045 0.877
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1'47.087 0.919
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 1'47.152 0.984
6 Australia Оскар Пиастри McLaren/Mercedes 1'47.365 1.197
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren/Mercedes 1'47.669 1.501
8 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1'47.805 1.637
9 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin/Mercedes 1'47.843 1.675
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin/Mercedes 1'48.841 2.653
11 Japan Юки Цунода AlphaTauri/Honda RBPT 1'53.148 6.980
12 France Пьер Гасли Alpine/Renault 1'53.671 7.503
13 Denmark Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 1'54.160 7.992
14 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo/Ferrari 1'54.694 8.526
15 France Эстебан Окон Alpine/Renault 1'56.372 10.204
16 Thailand Алекс Элбон Williams/Mercedes 2'00.314 14.146
17 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo/Ferrari 2'00.832 14.664
18 United States Логан Сарджент Williams/Mercedes 2'01.535 15.367
19 Australia Даниэль Риккардо AlphaTauri/Honda RBPT 2'02.159 15.991
20 Germany Нико Хюлькенберг Haas/Ferrari 2'03.166 16.998

 

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