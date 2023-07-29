Ф1 задержала квалификацию спринта. А что, если ее отменят совсем?

Дождь продолжает мешать участникам Гран При Бельгии. В пятницу из-за него пришлось на десять минут задержать главную квалификацию, а в субботу утром – отложить начало квалификацию спринта.

Как сообщила FIA, если провести ее не удастня вовсе, гонщики займут на решетке 100-километровой гонке позже по ходу дня места в соответствии с результатами первой квалификации – об этом рассказали в эфире ведущие канала Sky Sports.

Важно учесть, что в этом случае не будут применены штрафы Макса Ферстаппена и Кевина Магнуссена, то есть голландец из Red Bull начнет борьбу с поула.

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Результаты квалификации Гран При Бельгии

Поз. Гонщик Команда / мотор Время Отст 1 Макс Ферстаппен Red Bull/Honda RBPT 1'46.168 - 2 Шарль Леклер Ferrari 1'46.988 0.820 3 Серхио Перес Red Bull/Honda RBPT 1'47.045 0.877 4 Льюис Хэмилтон Mercedes 1'47.087 0.919 5 Карлос Сайнс Ferrari 1'47.152 0.984 6 Оскар Пиастри McLaren/Mercedes 1'47.365 1.197 7 Ландо Норрис McLaren/Mercedes 1'47.669 1.501 8 Джордж Расселл Mercedes 1'47.805 1.637 9 Фернандо Алонсо Aston Martin/Mercedes 1'47.843 1.675 10 Лэнс Стролл Aston Martin/Mercedes 1'48.841 2.653 11 Юки Цунода AlphaTauri/Honda RBPT 1'53.148 6.980 12 Пьер Гасли Alpine/Renault 1'53.671 7.503 13 Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 1'54.160 7.992 14 Валттери Боттас Alfa Romeo/Ferrari 1'54.694 8.526 15 Эстебан Окон Alpine/Renault 1'56.372 10.204 16 Алекс Элбон Williams/Mercedes 2'00.314 14.146 17 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo/Ferrari 2'00.832 14.664 18 Логан Сарджент Williams/Mercedes 2'01.535 15.367 19 Даниэль Риккардо AlphaTauri/Honda RBPT 2'02.159 15.991 20 Нико Хюлькенберг Haas/Ferrari 2'03.166 16.998