Ф1 задержала квалификацию спринта. А что, если ее отменят совсем?
FIA объяснила, как будет сформирована субботняя решетка, если погода не позволит провести квалификационную сессию в субботу утром
Дождь продолжает мешать участникам Гран При Бельгии. В пятницу из-за него пришлось на десять минут задержать главную квалификацию, а в субботу утром – отложить начало квалификацию спринта.
Как сообщила FIA, если провести ее не удастня вовсе, гонщики займут на решетке 100-километровой гонке позже по ходу дня места в соответствии с результатами первой квалификации – об этом рассказали в эфире ведущие канала Sky Sports.
Важно учесть, что в этом случае не будут применены штрафы Макса Ферстаппена и Кевина Магнуссена, то есть голландец из Red Bull начнет борьбу с поула.
Обновление: погода сжалилась над Ф1, сессию начнут в 13:35 Мск
Результаты квалификации Гран При Бельгии
|Поз.
|Гонщик
|Команда / мотор
|Время
|Отст
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull/Honda RBPT
|1'46.168
|-
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1'46.988
|0.820
|3
|Серхио Перес
|Red Bull/Honda RBPT
|1'47.045
|0.877
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1'47.087
|0.919
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1'47.152
|0.984
|6
|Оскар Пиастри
|McLaren/Mercedes
|1'47.365
|1.197
|7
|Ландо Норрис
|McLaren/Mercedes
|1'47.669
|1.501
|8
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1'47.805
|1.637
|9
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin/Mercedes
|1'47.843
|1.675
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin/Mercedes
|1'48.841
|2.653
|11
|Юки Цунода
|AlphaTauri/Honda RBPT
|1'53.148
|6.980
|12
|Пьер Гасли
|Alpine/Renault
|1'53.671
|7.503
|13
|Кевин Магнуссен
|Haas/Ferrari
|1'54.160
|7.992
|14
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo/Ferrari
|1'54.694
|8.526
|15
|Эстебан Окон
|Alpine/Renault
|1'56.372
|10.204
|16
|Алекс Элбон
|Williams/Mercedes
|2'00.314
|14.146
|17
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo/Ferrari
|2'00.832
|14.664
|18
|Логан Сарджент
|Williams/Mercedes
|2'01.535
|15.367
|19
|Даниэль Риккардо
|AlphaTauri/Honda RBPT
|2'02.159
|15.991
|20
|Нико Хюлькенберг
|Haas/Ferrari
|2'03.166
|16.998
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