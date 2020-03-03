Ф1 за несколько часов потеряла $ 300 млн. Дело опять в коронавирусе

Акции Формулы 1 резко потеряли в цене из-за мировой эпидемии коронавируса. Начавшаяся эпидемия уже вынудила чемпионат отменить Гран При Китая, но теперь под вопросом оказались этапы в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме. Организаторы пока уверяют, что этапы состоятся, но у публики это вызывает сомнения.

Накануне акции Formula One Group, которые торгуются на бирже NASDAQ под тикером $FWONK потеряли 4% за несколько часов. В финансовом эквиваленте команда подешевела на 300 млн долларов.

Всего за февраль цена Ф1 снизилась на 2 млрд долларов на фоне боязни отмены этапов и общего падения финансовых рынков в связи с эпидемией, сообщает Formula Money. Таким образом, стоимость чемпионата вернулась на уровень июня 2017 года.