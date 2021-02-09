Стоило только главе Ф1 Стефано Доменикали сказать о возможности совершенно нового формата уик-эндов в 2021 году, как события приняли лавинообразный оборот. Уже 11 февраля Комиссия Формулы 1 соберется, чтобы проголосовать за соответствующие изменения в правилах.

Если этот опыт окажется успешным, можно ожидать расширения подобной практики в дальнейшем.

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Предварительный вариант, вынесенный на обсуждение, предусматривает проведение квалификации в пятницу – она определит расстановку машин на старте короткой гонки в субботу. Ее результаты не принесут очков (хотя этот вопрос решен еще не окончательно), но определят воскресную решетку.

Как пишет сетевое издание RaceFans, в качестве опытных площадок выбраны Гран При Канады, Италии и Бразилии. Если Комиссия Ф1 одобрит эти планы, первая в истории чемпионатов мира спринтерская гонка состоится 12 июня в Монреале.