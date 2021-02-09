Ф1 выбрала три Гран При для спринтерских гонок. Голосование пройдет в четверг
Идея с короткими субботними заездами вместо квалификаций стремительно движется к реализации…
Стоило только главе Ф1 Стефано Доменикали сказать о возможности совершенно нового формата уик-эндов в 2021 году, как события приняли лавинообразный оборот. Уже 11 февраля Комиссия Формулы 1 соберется, чтобы проголосовать за соответствующие изменения в правилах.
Если этот опыт окажется успешным, можно ожидать расширения подобной практики в дальнейшем.
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Предварительный вариант, вынесенный на обсуждение, предусматривает проведение квалификации в пятницу – она определит расстановку машин на старте короткой гонки в субботу. Ее результаты не принесут очков (хотя этот вопрос решен еще не окончательно), но определят воскресную решетку.
Как пишет сетевое издание RaceFans, в качестве опытных площадок выбраны Гран При Канады, Италии и Бразилии. Если Комиссия Ф1 одобрит эти планы, первая в истории чемпионатов мира спринтерская гонка состоится 12 июня в Монреале.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский