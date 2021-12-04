Ф1 выбрала шесть трасс для спринтов в 2022 году. Сочи не в списке

На последней встрече боссов команд Формулы 1 с руководством чемпионата, которая прошла сегодня в паддоке Гран При Саудовской Аравии, была достигнута предварительная договорённость о местах проведения спринтерских гонок в следующем году.

Напомним, что в этом году спринтерские гонки прошли на трассах в Сильверстоуне, Монце и в Бразилии.

Пока речь идет о шести этапах:

Гран При Бахрейна

Гран При Эмилии-Романьи

Гран При Канады

Гран При Австрии

Гран При Голландии

Гран При Бразилии

Теперь главная дискуссия ведется вокруг финансового вопроса. В 2021 году команды получали от организаторов компенсации в случае повреждения машин в ходе спринтерских гонок.

В 2022 году эта система может как сохраниться, так и быть замененной на фиксированные выплаты за участие в каждом этапе с субботними гонками. Отдельно все упирается в вводимый потолок бюджетов: некоторые участники предпочли бы вместо денег за спринты получить право тратить больше средств походу всего сезона.

Продолжает обсуждаться и идея превращения спринтов в полноценные субботние гонки. Напомним, что сейчас порядок старта в субботу определяется по итогам пятничной тренировки, а в воскресенье гонщики стартуют в порядке финиша в спринте.

В 2022 году и в субботу и в воскресенье стартовая решетка будет формироваться по итогам пятничной «квалификационной» тренировки. При этом за субботнюю гонку очки будут даваться десяти первым пилотам, а не только трем, как это было в 2021 году.