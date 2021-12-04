Ф1 выбрала шесть трасс для спринтов в 2022 году. Сочи не в списке
Командам еще предстоит договориться о финансовом аспекте увеличения числа субботних гонок
На последней встрече боссов команд Формулы 1 с руководством чемпионата, которая прошла сегодня в паддоке Гран При Саудовской Аравии, была достигнута предварительная договорённость о местах проведения спринтерских гонок в следующем году.
Напомним, что в этом году спринтерские гонки прошли на трассах в Сильверстоуне, Монце и в Бразилии.
Пока речь идет о шести этапах:
- Гран При Бахрейна
- Гран При Эмилии-Романьи
- Гран При Канады
- Гран При Австрии
- Гран При Голландии
- Гран При Бразилии
Теперь главная дискуссия ведется вокруг финансового вопроса. В 2021 году команды получали от организаторов компенсации в случае повреждения машин в ходе спринтерских гонок.
В 2022 году эта система может как сохраниться, так и быть замененной на фиксированные выплаты за участие в каждом этапе с субботними гонками. Отдельно все упирается в вводимый потолок бюджетов: некоторые участники предпочли бы вместо денег за спринты получить право тратить больше средств походу всего сезона.
Продолжает обсуждаться и идея превращения спринтов в полноценные субботние гонки. Напомним, что сейчас порядок старта в субботу определяется по итогам пятничной тренировки, а в воскресенье гонщики стартуют в порядке финиша в спринте.
В 2022 году и в субботу и в воскресенье стартовая решетка будет формироваться по итогам пятничной «квалификационной» тренировки. При этом за субботнюю гонку очки будут даваться десяти первым пилотам, а не только трем, как это было в 2021 году.
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