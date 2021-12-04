Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Технический анализ: эксперименты Red Bull с задним крылом Следующая / Хэмилтон рискует получить штраф из-за желтых флагов
Формула 1 Новости

Ф1 выбрала шесть трасс для спринтов в 2022 году. Сочи не в списке

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Командам еще предстоит договориться о финансовом аспекте увеличения числа субботних гонок

Ф1 выбрала шесть трасс для спринтов в 2022 году. Сочи не в списке

На последней встрече боссов команд Формулы 1 с руководством чемпионата, которая прошла сегодня в паддоке Гран При Саудовской Аравии, была достигнута предварительная договорённость о местах проведения спринтерских гонок в следующем году.

Напомним, что в этом году спринтерские гонки прошли на трассах в Сильверстоуне, Монце и в Бразилии.

Пока речь идет о шести этапах:

  • Гран При Бахрейна
  • Гран При Эмилии-Романьи
  • Гран При Канады
  • Гран При Австрии
  • Гран При Голландии
  • Гран При Бразилии

Теперь главная дискуссия ведется вокруг финансового вопроса. В 2021 году команды получали от организаторов компенсации в случае повреждения машин в ходе спринтерских гонок.

В 2022 году эта система может как сохраниться, так и быть замененной на фиксированные выплаты за участие в каждом этапе с субботними гонками. Отдельно все упирается в вводимый потолок бюджетов: некоторые участники предпочли бы вместо денег за спринты получить право тратить больше средств походу всего сезона.

Продолжает обсуждаться и идея превращения спринтов в полноценные субботние гонки. Напомним, что сейчас порядок старта в субботу определяется по итогам пятничной тренировки, а в воскресенье гонщики стартуют в порядке финиша в спринте.

В 2022 году и в субботу и в воскресенье стартовая решетка будет формироваться по итогам пятничной «квалификационной» тренировки. При этом за субботнюю гонку очки будут даваться десяти первым пилотам, а не только трем, как это было в 2021 году.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Технический анализ: эксперименты Red Bull с задним крылом
Предыдущая новость

Технический анализ: эксперименты Red Bull с задним крылом
Следующая новость

Хэмилтон рискует получить штраф из-за желтых флагов

Хэмилтон рискует получить штраф из-за желтых флагов
Загрузить комментарии
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Глава Haas: Посмотрим, примем ли мы предложение Мазепина
Формула 1

Глава Haas: Посмотрим, примем ли мы предложение Мазепина

Норрис переедет жить в Монако Гран При Катара
Формула 1

Норрис переедет жить в Монако

Расселл: Не знаю, куда делся темп Williams Гран При Бразилии
Формула 1

Расселл: Не знаю, куда делся темп Williams

Самое важное:

Хэмилтона не стали наказывать за желтые флаги и блокировку Мазепина
Формула 1 Формула 1

Хэмилтона не стали наказывать за желтые флаги и блокировку Мазепина

Онлайн. Гран При Саудовской Аравии. Квалификация
Формула 1 Формула 1

Онлайн. Гран При Саудовской Аравии. Квалификация

Хэмилтон рискует получить штраф из-за желтых флагов
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон рискует получить штраф из-за желтых флагов

Ф1 выбрала шесть трасс для спринтов в 2022 году. Сочи не в списке
Формула 1 Формула 1

Ф1 выбрала шесть трасс для спринтов в 2022 году. Сочи не в списке

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.