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Формула 1 / Гран При Австралии Новость

Гран При Австралии установит рекорд по числу зон DRS

По ходу предстоящего этапа пилоты смогут открывать заднее крыло четырежды по ходу круга

Рональд Фординг
Автор:
, журналист
Гран При Австралии установит рекорд по числу зон DRS
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В этот уик-энд Формула 1 впервые с 2019 года проведет гонку в Мельбурне – два последних сезона этот этап пришлось отменять из-за коронавирусных правил. Местные организаторы использовали эту паузу, чтобы обновить покрытие и переделать несколько поворотов, чтобы дать пилотам больше возможностей для обгонов.

Главные изменения затронули связку девятого и десятого поворотов. Прежде это была медленная «эска», которая после реконструкции стала гораздо быстрее.

Чтобы сделать гонку еще интереснее, FIA решила использовать по ходу Гран При четыре зоны DRS – на одну больше, чем прежде. Никогда tit на одной трассе зон не было так много. Дополнительная появилась именно в районе переделанной «эски» перед 11-м поворотом. Остальные находятся перед первым, третьим и 13-м (показаны на иллюстрации внизу). 

Примечательно, что хоть зон будет и четыре, точек замера отрыва решено использовать всего две. Каждая из них отвечает за два участка, где можно открывать крыло. На практике это означает, что мы больше не увидим таких историй, как в Бахрейне и Джидде. Так гонщик, уступив позицию в одной зоне DRS, имел возможность отыграться в следующей – это было наглядно видно на примере дуэлей Макса Ферстаппена с Шарлем Леклером. 

Теперь же из-за особенности конфигурации с одной точкой замера возможность открывать крыло дважды будет у одного и того же гонщика, что заметно осложнит контратаки 

В завершение стоит отметить, что после реконструкции трассы в Альберт-парке ее повороты были перенумерованы. Первые восемь сохранили прежнюю нумерацию, а вот дальше все стало по-новому. В материале все повороты названы в соответствии с прежней схемой

Lees meer over het gebruik van DRS in F1:
 

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