Ф1 устранит дискриминацию команд при принятии решений

В 2021 году участникам чемпионата Формулы 1 придется освоиться не только с радикально изменившимися техническими требованиями, но и с новой схемой принятия решений в рамках управления турниром. Цель задуманной организаторами чемпионата реорганизации – упростить и ускорить процесс принятия решений.

В настоящий момент важные для Ф1 вопросы обсуждаются на заседаниях т.н. Стратегической группы, к работе в которой в момент ее создания в 2013 году допускались представители только 6 команд – что вызывало понятное недовольство у представителей других коллективов. После перехода Ф1 под контроль Liberty Media право принимать участие в заседаниях получили все команды, однако право участвовать в голосованиях сохранилось за представителями все тех же 6 «конюшен».

У Стратегической группы нет никаких формальных полномочий – однако выводы группы оказывают решающее влияние на то, какие предложения рассматриваются Комиссией FIA по Формуле 1. По сути именно эта комиссия (в работе которой среди прочих участвуют представители организаторов отдельных Гран При, спонсоров и Pirelli как поставщика шин) принимает решения, влияющие на ситуацию в чемпионате мира. После этого требуется утверждение решений на заседании Всемирного совета FIA по спорту, однако оно является чисто формальной процедурой.

По имеющимся у Motorsport.com данным, по окончании нынешнего сезона Стратегическая группа прекратит свою работу и все ключевые решения будет принимать реорганизованная Комиссия по Формуле 1, в которую войдут 30 человек с правом голоса. 10 из этих 30-ти будут представлять FIA, еще 10 – Liberty Media, и по одному голосу получит каждая из участвующих в чемпионате команд. Организаторы гонок, спонсоры и представители Pirelli, по слухам, не будут принимать участие в работе комиссии.

Также предполагается, что по новой схеме для принятия ряда решений уже не будет необходимо требующееся сейчас согласие всех участников процесса. В частности, внести изменения в правила по ходу сезона можно будет, получив 28 голосов из 30.