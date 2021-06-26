Ф1 уезжает из Сочи на «Игору Драйв». А что это за трасса-то?

Гран При России в 2023 году переезжает из Сочи в окрестности Петербурга. Представители Ф1 пока об этом не объявили, но соответствующее заявление сделала трасса «Игора Драйв» – и по имеющейся у Motorsport.com информации, через два года трасса на Карельском перешейке действительно примет российский этап чемпионата мира.

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Сами мы внимательно следим за судьбой питерского автодрома с момента его открытия – но подозреваем, что далеко не все были так внимательны к происходящему на этой трассе. Поэтому и подготовили для читателей Motorsport.com небольшую справку.

«Игора Драйв» – новейшая (заработавшая в прошлом году) российская гоночная трасса, расположенная чуть больше чем в 50 км к северу от Санкт-Петербурга. Точнее, целый комплекс – помимо кольцевого трека в него входят картодром (который также можно использовать для синхронных гонок и заездов на компактных мотоциклах «супермото») и несколько трасс для грунтовых дисциплин – ралли-кросса, мотокросса, эндуро.

Официально деньги в комплекс вложила некая «группа инвесторов», которую на публичных мероприятиях обычно представляет Владимир Васильев. Поклонникам гонок этот человек известен как победитель Кубка мира по ралли-рейдам, а представителям делового сообщества – как владелец ряда строительных компаний, отношения с которым называл дружескими экс-глава РЖД Владимир Якунин.

Впрочем, даже быстрый поиск в интернете в момент открытия автодрома выдавал ссылки на материалы, в соответствии с которыми совладельцем компании «Игора Драйв» также являлся Юрий Ковальчук – один из наиболее богатых и влиятельных предпринимателей страны, которого считают близким к Владимиру Путину. Позже доля Ковальчука была выкуплена банком ВТБ (кстати, титульным спонсором Гран При России), которому сейчас принадлежит 45 % компании.

C верхней площадки главной трибуны трассы (на фото она слева) можно наблюдать и за событиями на стартовой прямой, и за борьбой на задней части трассы Фото: Igora Drive

Автором проекта трассы стал знаменитый архитектор Герман Тильке – но «Игору Драйв» вряд ли стоит называть словом «тилькодром», которое болельщики используют как ругательное. К примеру, можно сравнить питерский автодром с сочинским, который тоже проектировал Тильке, но в условиях гораздо более жестких ограничений (прокладывая трассу между существующими или строящимися спортивными дворцами и другими объектами Олимпийского парка).

Трасса на берегах Черного моря, по большому счету, плоская – у «Игоры Драйв» есть более чем заметный рельеф. Средняя часть «Сочи Автодрома» состоит из однотипных 90-градусных поворотов – под Питером все гораздо разнообразнее. При этом будущая трасса Гран При России почти целиком состоит не столько из отдельных поворотов, сколько из связок – где из-за ошибки в одном из поворотов пилот много теряет и в двух-трех следующих. Это усложняет задачу пилотам и инженерам – и одновременно позволяет блеснуть самым талантливым и сообразительным спорстменам.

С самого начала владельцы трассы активно общались с представителями различных престижных чемпионатов. Чему весьма помогало участие Марко Пиччинини, в прошлом 10 лет руководившего командой Ferrari в Ф1, потом еще 10 лет занимавшего пост вице-президента FIA, а в проекте «Игора Драйв» ставшего председателем наблюдательного совета проекта. С точки зрения инфраструктуры к проведению Гран При может потребоваться какая-то дополнительная подготовка, но к принятию масштабных европейских турниров трасса была готова с самого начала.

Визитной карточкой трассы стала креативно подсвечиваюшаяся рекламная конструкция в виде шара Фото: Igora Drive

В результате в первый же год работы питерский трек попал в календари двух весьма известных турниров – чемпионата мира по ралли-кроссу и DTM. В нынешнем году «Игора Драйв» была объявлена одной из резервных трасс чемпионата MotoGP. Правда, в итоге ни один из этих турниров в окрестности Петербурга так и не приехал. Как нетрудно догадаться, главной проблемой была пандемия коронавируса. Но не единственной: к примеру, этап мирового ралли-кросса был отменен, так как организаторам чемпионата и представителям трассы не удалось договориться по каким-то принципиальным вопросам.

Это, конечно, не значит, что в итоге трасса простаивает. К примеру, этой зимой на ее территории разместился сервис-парк Бахи «Северный Лес», первого этапа Кубка мира по бахам. А на кольце регулярно проходят трек-дни, соревнования в формате «тайм-аттак», гонки ретро-автомобилей и тематические фестивали. Самым же масштабным из спортивных событий, состоявшихся на «Игоре Драйв» за последние два года, стал прошедший прошлым летом этап Российской серии кольцевых гонок.

Если вам влом читать о заездах под Петербургом – можно за 5 минут увидеть самые яркие моменты гонок в самом быстром и престижном классе «Туринг».

Кстати, скоро участники самого масштабного кольцевого турнира в России вновь навестят окрестности Петербурга, где проведут третий этап СМП РСКГ нынешнего сезона. Кстати, о развитии событий в этом турнире можно следить в отдельном разделе, в подготовке материалов для которого нам помогает питерская команда Carville Racing – один из лидеров самого быстрого и престижного класса русских гонок.