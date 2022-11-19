Штрафы за замену моторов станут строже

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Одной из тем для обсуждения на заседании Комиссии Ф1, которое прошло в этот уик-энд в Абу-Даби, стала система наказаний за превышение количества компонентов силовых установок.

Сейчас регламент требует, чтобы пилоты использовали по ходу сезона не больше трех главных узлов (блок внутреннего сгорания, турбина и мотор-генератор MGU-H) и не больше двух остальных (MGU-K, батарея, управляющая электроника).

Однако в реальности соблюсти эти требования в нынешнем чемпионате удалось всего на пяти машинах – в Williams, Aston Martin и на McLaren Даниэля Риккардо. У некоторых пилотов уже стоят шестые по счету моторы.

Недавно FIA ужесточила правила формирования решетки – теперь штрафы не смягчаются из-за наказания соперников, как было много лет. Однако на заседании Комиссии Ф1, куда входят представители FOM, FIA и всех команд, был затронут вопрос нового усиления санкций.

Сейчас за первое превышение по любому компоненту гонщик теряет десять позиций на решетке, за каждое последующее – по пять. Команды быстро разобрались с этой схемой, потому ставят полностью новый четвертый мотор, что вынуждает гонщика один раз стартовать из конца решетки, после чего имеют возможность регулярно менять по одному узлу ценой не столь страшного штрафа в пять позиций.

Эта практика не нашла понимания у боссов спорта.

«Стороны пришли к общему мнению, что нынешняя система не является для команд достаточным сдерживающим фактором при проведении тактических замен силовой установки, – говорится в итоговом документе заседания. – Она подталкивает менять больше элементов, чем необходимо, когда гонщик уже достиг некоторого уровня наказания.

Это приводит к дополнительным расходам и подрывает сам принцип действующих ограничений».

Как именно стоит поменять существующий порядок, теперь предстоит обсудить соответствующим комиссиям – спортивной и по силовым установкам.

Шины в термочехлах Фото: Эрик Юниус

Кроме того, Комиссия Ф1 внесла изменения в планы отказаться от термочехлов. Изначально предполагалось с 2023 года понизить температуру в «грелках» с нынешних 70 до 50 градусов, а с 2024-го отказаться от них вовсе.

Но в Остине и Мехико испытания такого режима привели к очень негативным отзывам пилотов. Оказалось, что хуже прогретые шины не обеспечивают должного сцепления.

Под этим давлением «решено было отложить окончательное решение до июля 2023 года для дополнительного сбора и анализа данных».