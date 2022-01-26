Ferrari начнет тесты в четверг. Шварцман среди участников

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Второй гон подряд Ferrari собиралась провести на своей испытательной трассе своего рода предсезонные сборы – после зимней паузы дать возможность гонщикам поездить на технике прежних лет, что разрешено правилами.

Однако первая попытка закончилась неудачей: команда собиралась приступить к работе еще во вторник на машине 2021 года, но возникла правовая коллизия – такие заезды формально еще не стали легальным, потому от них в последний момент решили отказаться.

Команда оперативно поменяла планы и подготовила машину SF71H 2018 года. Как стало известно Motorsport.com, программа заездов была сокращена с четырех до двух дней.

Первым уже завтра за руль сядет тест-пилот Ferrari Роберт Шварцман, в середине дня его сменит Карлос Сайнс. Программу пятницы откроет Шарль Леклер, а после обеда в кокпит вернется Шварцман.