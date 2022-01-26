Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Первые тесты Ф1 не покажут по ТВ. Но мы вам о них расскажем Следующая / Бриаторе выиграл суд, но лишился яхты. А в плюсе снова Берни
Формула 1 Новость

Ferrari начнет тесты в четверг. Шварцман среди участников

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия

Скудерия оперативно изменила график работы во Фьорано и подготовила для них машину 2018 года

Ferrari начнет тесты в четверг. Шварцман среди участников
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Второй гон подряд Ferrari собиралась провести на своей испытательной трассе своего рода предсезонные сборы – после зимней паузы дать возможность гонщикам поездить на технике прежних лет, что разрешено правилами. 

Однако первая попытка закончилась неудачей: команда собиралась приступить к работе еще во вторник на машине 2021 года, но возникла правовая коллизия – такие заезды формально еще не стали легальным, потому от них в последний момент решили отказаться.

Команда оперативно поменяла планы и подготовила машину SF71H 2018 года. Как стало известно Motorsport.com, программа заездов была сокращена с четырех до двух дней. 

Первым уже завтра за руль сядет тест-пилот Ferrari Роберт Шварцман, в середине дня его сменит Карлос Сайнс. Программу пятницы откроет Шарль Леклер, а после обеда в кокпит вернется Шварцман.

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
Первые тесты Ф1 не покажут по ТВ. Но мы вам о них расскажем
Предыдущая новость

Первые тесты Ф1 не покажут по ТВ. Но мы вам о них расскажем
Следующая новость

Бриаторе выиграл суд, но лишился яхты. А в плюсе снова Берни

Бриаторе выиграл суд, но лишился яхты. А в плюсе снова Берни
Загрузить комментарии
Больше от
Франко Нуньес
По силам ли Формуле 1 решить проблему с лишним весом?
Формула 1

По силам ли Формуле 1 решить проблему с лишним весом?

Источник: В Mercedes пришел новый инженер, добавивший мотору 20 л.с.
Формула 1

Источник: В Mercedes пришел новый инженер, добавивший мотору 20 л.с.

Расселл провел первый рабочий день в Mercedes
Формула 1

Расселл провел первый рабочий день в Mercedes

Карлос Сайнс Больше от
Карлос Сайнс
Ferrari пришлось отложить тесты из-за сомнений в их легальности
Формула 1

Ferrari пришлось отложить тесты из-за сомнений в их легальности

Ferrari проведет тесты во Фьорано. В них поучаствует Шварцман
Формула 1

Ferrari проведет тесты во Фьорано. В них поучаствует Шварцман

Марко: Сайнс показал, что Леклер не такой уж особенный
Формула 1

Марко: Сайнс показал, что Леклер не такой уж особенный

Ferrari Больше от
Ferrari
Шварцман или Фиттипальди? Haas не решила, кому отдать машину
Формула 1

Шварцман или Фиттипальди? Haas не решила, кому отдать машину

Росси рассказал, почему не решился перейти в Ф1
MotoGP

Росси рассказал, почему не решился перейти в Ф1

Слухи: переход Тодта в Ferrari заблокировал президент Скудерии
Формула 1

Слухи: переход Тодта в Ferrari заблокировал президент Скудерии

Самое важное:

Бриаторе выиграл суд, но лишился яхты. А в плюсе снова Берни
Формула 1 Формула 1

Бриаторе выиграл суд, но лишился яхты. А в плюсе снова Берни

Ferrari начнет тесты в четверг. Шварцман среди участников
Формула 1 Формула 1

Ferrari начнет тесты в четверг. Шварцман среди участников

Первые тесты Ф1 не покажут по ТВ. Но мы вам о них расскажем
Формула 1 Формула 1

Первые тесты Ф1 не покажут по ТВ. Но мы вам о них расскажем

Alpine покажет свои болиды за два дня до тестов
Формула 1 Формула 1

Alpine покажет свои болиды за два дня до тестов

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.