Галерея: Williams и Alpine тоже привезли в Лас-Вегас особые ливреи

Участники Формулы 1 не хотят упускать такую медиа-возможность, как новые американский этап, к которому неизбежно будет приковано большое внимание. Вслед за Ferrari, которая выбрала ретро-ливрею в стиле 70-х, Williams украсила машину панорамой Лас-Вегаса, а название команды появилась на боковинах капота светящимися буквами.

У Alpine в этот раз будет новый спонсор – производитель одежды Palace. В честь этого сотрудничества новый облик получила как машина А523, так и униформа гонщиков и сотрудников.

Alpine is also running a one-off livery for the Las Vegas weekend as the result of a collaboration it has with skate and streetwear brand Palace.

As well as the official suits of drivers Pierre Gasly and Esteban Ocon, plus the team's pitcrew, being reworked, the team's A523 car will run in tweaked colours.

Speaking about its collaboration, Palace said: "We are so hyped to be kitting out BWT Alpine F1 Team's car, drivers and pit crew for the Las Vegas Grand Prix: a street race at night in one of the most mental and beautiful places on Earth."