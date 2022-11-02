В Ф1 задумались об обязательных зимних каникулах для команд

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В действующих правилах Формулы 1 предусмотрен двухнедельный летний перерыв, когда все команды чемпионата должны закрыть двери своих баз и отправить работающих там людей в отпуск.

Зимой участники чемпионата также стараются дать своим сотрудникам возможность отдохнуть во время рождественских и новогодних праздников, однако формально регламент не содержит такого требования.

В рамках Спортивного консультативного совета, где команды представлены своими спортивными директорами, этот вопрос планируется обсудить в самое ближайшее время.

Как стало известно Motorsport.com, пока по поводу зимних каникул нет полного единодушия, но есть основания полагать, что сторонам удастся договориться.

По мнению руководителя Mercedea F1 Тото Вольфа, такой шаг пошел бы на пользу спорту и прежде всего тем, кто в нем работает.

«Многим главам команд хочется иметь тот же принцип, что и летом, – объяснил австриец. – Чтобы фиксированный перерыв начинался с Рождества и продолжался две недели после Нового года.

Понятно, что тут необходимо все обсудить, но это было бы очень здорово с точки зрения отдыха сотрудников».

Пустые гаражи Mclaren Фото: Эрик Юниус

Нынешний чемпионат мира финиширует 20 ноября в Абу-Даби – это самый ранний финал с 2010 года, когда памятная многим заключительная гонка прошла 14 ноября.

Однако такой график связан исключительно с началом футбольного Мундиаля в Катаре – он откроется как раз 20 ноября и продлится до середины декабря.

Так как первая гонка 2023 года намечена на 5 марта, а предсезонные тесты ограничены единственной сессией в Бахрейне, предстоящее межсезонье обещает стать самым долгим за многие годы.

«Здорово, что сезон закончится на пару недель раньше обычного, – признался Вольф. – Если честно, все уже на пределе сил. Потому пара лишних недель без гонок – это здорово. С другой стороны, многие люди на базах работают вообще без пауз, даже между Рождеством и Новым годом.

Но для гоночных бригад, которые наматывают множество миль за сезон, [ранний финиш сезона] это позитивный фактор».