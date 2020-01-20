«Ф1 стреляла себе в колено». Экс-босс команд раскритиковал Экклстоуна

Берни Экллстоун, который долгое время руководил Формулой 1 до ее продажи Liberty Media в 2016 году, неоднократно критиковал гибридные турбодвигатели, используемые с сезона-2014. Некоторые руководители команд и пилоты тоже отзывались о моторах не слишком позитивно, особенно в начале их использования, когда еже были свежи воспоминания о прежних V8.

Бывший руководитель Benetton и BAR Дэвид Ричардс уверен, что боссам Ф1 следовало действовать совершенно иначе.

«Это шедевры инженерного искусства, абсолютно сенсационные, – сказал Ричардс на шоу Autosport International. – Но что делал Берни Экклстоун? Он говорил: "Мне не нравится звук, они плохие". И все остальные в том же духе».

По мнению 67-летнего Ричардса, который сейчас является президентом Британской автоспортивной ассоциации, Формуле 1 нужно было гордиться этой технологией: «Им следовало пойти дальше и сказать: "Посмотрите, что мы создали, какая у нас замечательная техника". Вместо этого они пускали в ход кулаки и выбивали почву из под ног. Это было так глупо, они будто стреляли себе в колено»

Ричардс также посоветовал организаторам чемпионатов увереннее реагировать на внешние вызовы и оставался пионерами в использовании технологий.

«Сегодня мы сразу идем извиняться за то, что ездим по кругу, используем резину и сжигаем топливо, – отметил он. – Мы запускаем серию электро-картинга в Великобритании и исследуем использование экологически чистого топлива в различных категориях. Автоспорт был двигателем технологий в течение многих лет, но мы попали в ловушку и считаем, что теперь нам нужно лишь развлекаться, а речь о технологиях уже не идет. Мы должны снова проявить инициативу.

Политики, как правило, говорят просто: "Электромобили – вот ответ, просто используйте их". Но это довольно глупо. Есть полно других вариантов для изучения. В долгосрочной перспективе мы наверняка получим совершенно новую технологию, которая вряд ли будет основана на водороде».