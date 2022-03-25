Ф1 сообщила гонщикам, что этап в Джидде продолжится

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Вскоре после начала первой тренировки Формулы 1 в небо Джидды устремился столб черного дыма, образовавшийся в результате взрыва на объекте компании Aramco – примерно в 16 километрах от автодрома.

Изначальная причина взрыва была неизвестна, однако через некоторое время власти Саудовской Аравии сообщили Ф1, что инцидент был вызван ракетным ударом местной военизированной группировки. Организация взяла на себя ответственность за произошедшее и заявила, что дальнейшие атаки продолжатся до тех пор, пока они не достигнут своих целей в отношении Йемена.

Очевидно, что вышеупомянутые события заставили некоторых членов паддока задаться вопросов, следует ли продолжать Гран При Саудовской Аравии. Однако по итогам экстренного заседания между главой чемпионата Стефано Доменикали и гонщиками с командами стало ясно, что об отмене уик-энда не может быть и речи. Считается, что Доменикали объявил о продолжении этапа в том же режиме, в каком и планировалось изначально, и власти страны дали ясно понять, что безопасность на данный момент является приоритетом.

Говоря с прессой, глава Haas Гюнтер Штайнер отметил следующее: «Правительство нас уверило, что здесь безопасно гоняться. После тренировки будет еще одна встреча. Лично я чувствую себя в безопасности. Иначе меня бы здесь не было».

Обновление: после завершения второй пятничной тренировки все команды Ф1 отменили свои медиа-сессии. Вместо этого началась еще одна встреча с боссами чемпионата и местными организаторами – на этот раз более длительная, чем перед стартом сессии.