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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Ф1 сообщила гонщикам, что этап в Джидде продолжится

Чемпионат не планирует отменять Гран При Саудовской Аравии, несмотря на ракетную атаку в нескольких километрах от трассы

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Ф1 сообщила гонщикам, что этап в Джидде продолжится
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Вскоре после начала первой тренировки Формулы 1 в небо Джидды устремился столб черного дыма, образовавшийся в результате взрыва на объекте компании Aramco – примерно в 16 километрах от автодрома.

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Изначальная причина взрыва была неизвестна, однако через некоторое время власти Саудовской Аравии сообщили Ф1, что инцидент был вызван ракетным ударом местной военизированной группировки. Организация взяла на себя ответственность за произошедшее и заявила, что дальнейшие атаки продолжатся до тех пор, пока они не достигнут своих целей в отношении Йемена.

Очевидно, что вышеупомянутые события заставили некоторых членов паддока задаться вопросов, следует ли продолжать Гран При Саудовской Аравии. Однако по итогам экстренного заседания между главой чемпионата Стефано Доменикали и гонщиками с командами стало ясно, что об отмене уик-энда не может быть и речи. Считается, что Доменикали объявил о продолжении этапа в том же режиме, в каком и планировалось изначально, и власти страны дали ясно понять, что безопасность на данный момент является приоритетом.

Говоря с прессой, глава Haas Гюнтер Штайнер отметил следующее: «Правительство нас уверило, что здесь безопасно гоняться. После тренировки будет еще одна встреча. Лично я чувствую себя в безопасности. Иначе меня бы здесь не было».

Обновление: после завершения второй пятничной тренировки все команды Ф1 отменили свои медиа-сессии. Вместо этого началась еще одна встреча с боссами чемпионата и местными организаторами – на этот раз более длительная, чем перед стартом сессии.

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