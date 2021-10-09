Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Гасли показал лучшее время на мокрой трассе в FP3 в Стамбуле Следующая / Онлайн. Гран При Турции. Квалификация
Формула 1 Новости

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

Автор:

Планировалось, что вместе с техническими изменятся и спортивные правила – но теперь решено этого не делать

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

Переход на совершенно новые машины с граунд-эффектом и 18-дюймовыми шинами обещает радикально изменить Формулу 1, начиная со следующего сезона. А вот спортивный регламент, который также собирались серьезно изменить, в итоге решено оставить практически в нынешнем виде.

Примечательно, что действующие сейчас правила были в свое время сформулированы еще Чарли Уайтингом и с тех пор уже несколько десятилетий подвергались лишь небольшим правкам.

Разумеется, за прошедшее время некоторые пункты регламента уже устарели и требовали обновления. Ожидалось, что в 2022 году в силу вступит существенно измененная версия, основанная на нынешних реалиях, а также новых технических правилах.

Идейными вдохновителями перемен выступили глава формульной технической комиссии FIA Николас Томбасис и спортивный директор Ф1 Стив Нильсен. Первая версия документа была опубликована на сайте FIA в октябре 2019 года, а самое свежее обновление датировано апрелем 2021-го.

Однако по итогам обсуждения представителей  федерации, Ф1 и команд было принято решение о сохранении действующего регламента на 2022 год – в него лишь будут внесены несколько специфических изменений, детали которых еще предстоит согласовать. 

Мотив такого шага в том, что нынешний формат хорошо знаком участникам чемпионата, и в условиях коренных перемен в техническом плане будет лучше оставить его, избежав радикальных перемен и ограничившись локальными обновлениями.

Последние могут затронуть расписание уик-энда, детали комендантского часа и иные вопросы. 

Окончательно это решение, по информации Motorsport.com, будет утверждено на собрании команд на следующей неделе.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Гасли показал лучшее время на мокрой трассе в FP3 в Стамбуле

Предыдущая новость

Гасли показал лучшее время на мокрой трассе в FP3 в Стамбуле

Следующая новость

Онлайн. Гран При Турции. Квалификация

Онлайн. Гран При Турции. Квалификация
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Турции

1 ч
2
Формула 1

Хэмилтон выиграл квалификацию в Турции, Боттас стартует с поула

1 ч
3
Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

2 ч
4
Формула 1

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При

6 ч
5
Формула 1

Ферстаппен: Темпа для поула не было – но я доволен

38 мин
Самое важное:
Вольф объяснил, почему Хэмилтону будет сложно обгонять
Формула 1

Вольф объяснил, почему Хэмилтону будет сложно обгонять

6мин
Перес объяснил слабую квалификацию. Шин не хватило
Формула 1

Перес объяснил слабую квалификацию. Шин не хватило

9мин
Боттас рассказал, почему проиграл квалификацию
Формула 1

Боттас рассказал, почему проиграл квалификацию

32мин
Ферстаппен: Темпа для поула не было – но я доволен
Формула 1

Ферстаппен: Темпа для поула не было – но я доволен

38мин
Гран При Турции: дуэли в квалификациях
Формула 1

Гран При Турции: дуэли в квалификациях

40мин
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Адам Купер Больше от
Адам Купер
Авария Грожана побудила Ф1 разработать усиленные перчатки Гран При Турции
Формула 1

Авария Грожана побудила Ф1 разработать усиленные перчатки

Ф1 и FIA решили сделать расписание Гран При более гибким
Формула 1

Ф1 и FIA решили сделать расписание Гран При более гибким

Асфальт трассы в Турции обстреляли водяными пушками Гран При Турции
Формула 1

Асфальт трассы в Турции обстреляли водяными пушками

Самое читаемое Сегодня

Стартовая решетка Гран При Турции
Формула 1 Формула 1

Стартовая решетка Гран При Турции

Хэмилтон выиграл квалификацию в Турции, Боттас стартует с поула
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон выиграл квалификацию в Турции, Боттас стартует с поула

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При
Формула 1 Формула 1

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При

Ферстаппен: Темпа для поула не было – но я доволен
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Темпа для поула не было – но я доволен

Боттас рассказал, почему проиграл квалификацию
Формула 1 Формула 1

Боттас рассказал, почему проиграл квалификацию

Гран При Турции: дуэли в квалификациях
Формула 1 Формула 1

Гран При Турции: дуэли в квалификациях

Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом
Формула 1 Формула 1

Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом

Самое важное:

Вольф объяснил, почему Хэмилтону будет сложно обгонять
Формула 1 Формула 1

Вольф объяснил, почему Хэмилтону будет сложно обгонять

Перес объяснил слабую квалификацию. Шин не хватило
Формула 1 Формула 1

Перес объяснил слабую квалификацию. Шин не хватило

Боттас рассказал, почему проиграл квалификацию
Формула 1 Формула 1

Боттас рассказал, почему проиграл квалификацию

Ферстаппен: Темпа для поула не было – но я доволен
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Темпа для поула не было – но я доволен

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.