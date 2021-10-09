Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году
Планировалось, что вместе с техническими изменятся и спортивные правила – но теперь решено этого не делать
Переход на совершенно новые машины с граунд-эффектом и 18-дюймовыми шинами обещает радикально изменить Формулу 1, начиная со следующего сезона. А вот спортивный регламент, который также собирались серьезно изменить, в итоге решено оставить практически в нынешнем виде.
Примечательно, что действующие сейчас правила были в свое время сформулированы еще Чарли Уайтингом и с тех пор уже несколько десятилетий подвергались лишь небольшим правкам.
Разумеется, за прошедшее время некоторые пункты регламента уже устарели и требовали обновления. Ожидалось, что в 2022 году в силу вступит существенно измененная версия, основанная на нынешних реалиях, а также новых технических правилах.
Идейными вдохновителями перемен выступили глава формульной технической комиссии FIA Николас Томбасис и спортивный директор Ф1 Стив Нильсен. Первая версия документа была опубликована на сайте FIA в октябре 2019 года, а самое свежее обновление датировано апрелем 2021-го.
Однако по итогам обсуждения представителей федерации, Ф1 и команд было принято решение о сохранении действующего регламента на 2022 год – в него лишь будут внесены несколько специфических изменений, детали которых еще предстоит согласовать.
Мотив такого шага в том, что нынешний формат хорошо знаком участникам чемпионата, и в условиях коренных перемен в техническом плане будет лучше оставить его, избежав радикальных перемен и ограничившись локальными обновлениями.
Последние могут затронуть расписание уик-энда, детали комендантского часа и иные вопросы.
Окончательно это решение, по информации Motorsport.com, будет утверждено на собрании команд на следующей неделе.
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