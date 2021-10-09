Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

Переход на совершенно новые машины с граунд-эффектом и 18-дюймовыми шинами обещает радикально изменить Формулу 1, начиная со следующего сезона. А вот спортивный регламент, который также собирались серьезно изменить, в итоге решено оставить практически в нынешнем виде.

Примечательно, что действующие сейчас правила были в свое время сформулированы еще Чарли Уайтингом и с тех пор уже несколько десятилетий подвергались лишь небольшим правкам.

Разумеется, за прошедшее время некоторые пункты регламента уже устарели и требовали обновления. Ожидалось, что в 2022 году в силу вступит существенно измененная версия, основанная на нынешних реалиях, а также новых технических правилах.

Идейными вдохновителями перемен выступили глава формульной технической комиссии FIA Николас Томбасис и спортивный директор Ф1 Стив Нильсен. Первая версия документа была опубликована на сайте FIA в октябре 2019 года, а самое свежее обновление датировано апрелем 2021-го.

Однако по итогам обсуждения представителей федерации, Ф1 и команд было принято решение о сохранении действующего регламента на 2022 год – в него лишь будут внесены несколько специфических изменений, детали которых еще предстоит согласовать.

Мотив такого шага в том, что нынешний формат хорошо знаком участникам чемпионата, и в условиях коренных перемен в техническом плане будет лучше оставить его, избежав радикальных перемен и ограничившись локальными обновлениями.

Последние могут затронуть расписание уик-энда, детали комендантского часа и иные вопросы.

Окончательно это решение, по информации Motorsport.com, будет утверждено на собрании команд на следующей неделе.