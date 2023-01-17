Ф1 решила не заменять Гран При Китая. Какие тут есть подводные камни?
Организаторы чемпионата объявили, что в новом сезоне календарь будет включать 23 этапа. Из-за этого изменятся правила игры
Гран При Китая должен был пройти впервые с 2019 года – гонку включили в предварительный список и наметили на середину апреля. Но затем ее пришлось отменить из-за новых карантинных правил, а во вторник Ф1 официально подтвердила, что искать ей замену не будут.
Таким образом, в новом сезоне состоятся 23 этапа, а между Австралией (2 апреля) и Азербайджаном (30 апреля) чемпионат и всех его болельщиков ждет трехнедельная пауза – если не считать летних каникул, это будет самый большой перерыв в течение года.
Но куда важнее, что теперь поменяются нормы расхода некоторых узлов на сезон. При 24 гонках команды могли бы использовать по пять коробок передач для каждой из своих машин – но теперь это количество сохранится до четырех.
А вот нормы на компоненты силовой установки останутся прежними: разрешено без штрафа использовать по три набора главных деталей (блок внутреннего сгорания, турбина, мотор-генераторы MGU-H и MGU-K) и по два – остальных (батарея и управляющая электроника).
В прошедшем сезоне Ф1, когда этапов было 22, уложиться в эти нормы смогли лишь две команды. Кроме того, в чемпионате-2023 количество спринтов вырастет с трех до шести.
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