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Гран При Китая должен был пройти впервые с 2019 года – гонку включили в предварительный список и наметили на середину апреля. Но затем ее пришлось отменить из-за новых карантинных правил, а во вторник Ф1 официально подтвердила, что искать ей замену не будут.

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Таким образом, в новом сезоне состоятся 23 этапа, а между Австралией (2 апреля) и Азербайджаном (30 апреля) чемпионат и всех его болельщиков ждет трехнедельная пауза – если не считать летних каникул, это будет самый большой перерыв в течение года.

Но куда важнее, что теперь поменяются нормы расхода некоторых узлов на сезон. При 24 гонках команды могли бы использовать по пять коробок передач для каждой из своих машин – но теперь это количество сохранится до четырех.

А вот нормы на компоненты силовой установки останутся прежними: разрешено без штрафа использовать по три набора главных деталей (блок внутреннего сгорания, турбина, мотор-генераторы MGU-H и MGU-K) и по два – остальных (батарея и управляющая электроника).

В прошедшем сезоне Ф1, когда этапов было 22, уложиться в эти нормы смогли лишь две команды. Кроме того, в чемпионате-2023 количество спринтов вырастет с трех до шести.