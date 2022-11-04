Формула 1 отчиталась об увеличении доходов

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Чемпионат продолжает улучшать показатели – однако рост оказался не столь резким, как в первой половине 2022 года. Это связано с тем, что последствия коронавирусной пандемии все меньше проявляют себя, из-за чего доходы увеличиваются уже не так стремительно.

В целом за период с июля по сентябрь Формула 1 заработала $715 млн (против $668 млн за аналогичный период 2021 года). Операционные расходы также выросли – с $80 до $82 млн, а выплаты командам увеличились с $338 до $370 млн.

Чистая прибыл составила $64 млн.

Стоит отметить, что в данном случае сравнение с прошлым сезоном является объективным, так как в обоих случаях состоялось по семь Гран При. Правда, в 2021 году в это число вошел этап в Сочи с большим промоутерским взносом, тогда как в 2022-м – куда менее доходный для чемпионата уик-энд во Франции.

В пояснительном документе сказано: «На результатах за 2022 год никак не сказались ограничения посещаемости, в течение первых девяти месяцев сезона в Ф1 наблюдался значительный рост наполняемости трибун и паддок-клуба.

Основной доход Формулы 1 увеличился в третьем квартале за счет роста поступлений от медиа-прав и спонсорства, при этом снизились доходы от промоутеров гонок.

Прочие доходы Ф1 выросли в третьем квартале в основном за счет более высоких выплат от Паддок-клуба, который работал в третьем квартале 2022 года на одной дополнительной гонке по сравнению с предыдущим годом и продемонстрировал рекордную посещаемость с начала чемпионата».

По поводу роста расходов спорта там же говорится: «Они увеличились в третьем квартале из-за трат на более высокую посещаемость Паддок-клуба и его работу на одном дополнительном этапе по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, выросли комиссионные и затраты на обслуживание партнеров, связанных с основными доходами Ф1, а также расходы, связанные с Формулой 2 и Формулой 3.

Коммерческие, общие и административные расходы увеличились в третьем квартале из-за более высоких затрат на персонал и IT, а также удорожания юридических и других консультационных услуг».

Стоит отметить, что финансовые показатели Ф1 выросли лишь в сравнении с третьим кварталом прошлого года. Показатели спорта во втором квартале 2022-го были еще лучше, тогда удалось заработать $744 млн.