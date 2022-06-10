Технический брифинг: доработки днища и понтонов Red Bull RB18

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Две топ-команды нынешнего сезона Ф1 исповедуют разные подходы к модернизации своих машин. Ferrari предпочитает раз в несколько Гран При готовить крупные пакеты обновлений, тогда как Red в Bull выбрали вариант с постоянными, но относительно небольшими изменениями.

Сейчас в Милтон-Кинсе ведут работы по двух главным направлениям: облегчение шасси (по словам Хельмута Марко, до намеченной цели осталось еще 5 кг) и повышение общей эффективности машины. Последняя задача решается прежде всего инструментами аэродинамики.

Прежде всего команде Эдриана Ньюи нужно улучшить поведение RB18 в медленных поворотах. В Баку таких немало – и наш эксперт Джорджо Пиола отыскал изменения RB18, призванные помочь в решении этой задачи.

Днище Red Bull RB18, Гран При Испании Фото: Джорджо Пиола

Присмотритесь к задней части понтонов, днища и области диффузора. Это крайне важная зона шасси, и можно увидеть, что у обновленной версии (она на самом верхнем фото) понтон резче опускается вниз.

Одновременно на днище появилась небольшая металлическая стяжка, призванная добавить конструкции жесткости. Ее предназначение не вызывает вопросов – снизить «козление» на блинных прямых бакинской трассы.

Здесь же, прямо рядом с задним колесом, появилось Г-образное расширение в боковой стенке диффузора. Это способ направить туда больше воздуха (в том числе с верхней поверхности новых понтонов) и получить больше прижимной силы.

Заднее антикрыло Red Bull RB18 Фото: Джорджо Пиола

Заднее крыло Red Bull в Баку отличается горизонтальной главной плоскостью с подъемом по краям и верхней плоскостью с довольно значительным углом атаки. Это очень похоже на выбор Ferrari, однако у RB18 мы не видим – как минимум, так было в четверг на технической инспекции – концевой кромки, которая есть у F1-75.