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Ф1 разработала план, чтобы не отменять оставшиеся заезды Гран При Айфеля

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Ф1 разработала план, чтобы не отменять оставшиеся заезды Гран При Айфеля
Автор:
, Редактор Ф1

Теперь туман не сорвет заезды в Нюрбурге

Формуле 1 пришлось отменить пятничные тренировки Гран При Айфеля из-за неблагоприятных погодных условий. Из-за тумана над трассой не мог летать медицинский вертолет, а потому меры безопасности не позволяли проводить заезды. 

В субботу в Нюрбурге ожидается улучшение погодных условий, однако FIA уже разработала запасной план на случай повторения сегодняшней ситуации. Регламент разрешает проведение заездов Ф1 только в том случае, если потенциальный пострадавший может быть доставлен в больницу в течение 20 минут, однако способ доставки не уточняется. Обычно ее производят при помощи вертолета, но теперь FIA придумала другой вариант.

Если кому-то требуется транспортировка в больницу, то его вывезут из гор на машине, преодолев на ней 3 км. Затем пострадавшего можно будет погрузить в вертолет и отправить в госпиталь по воздуху. Вся транспортировка в сумме займет менее 20 минут. 

Отметим, что несмотря на прогноз солнечной погоды в субботу, в воскресенье ожидается туман и высокая вероятность дождя.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Люк Смит

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