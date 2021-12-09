Ф1 подписала новый контракт с Гран При Абу-Даби

С Гран При Абу-Даби обновили контракт – он останется финальным этапом в календаре Формулы 1 до 2030 года.

«Мы рады подтвердить, что по новому соглашению Ф1 продолжить ездить в Абу-Даби до 2030 года, – сказал глава чемпионата Стефано Доменикали. – Мы с нетерпением ждем финала сезона в грядущие выходные, когда станем свидетелями еще одного исторического события. Компания-промоутер ADMM каждый год создает невероятное шоу для последней гонки Ф1. И все это, в сочетании с новыми изменениями трассы, делает ожидание многих совместных гонок еще более захватывающим».

К последнему этапу сезона лидеры чемпионата Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон подходят с одинаковым количеством очков – по 369,5 у каждого.