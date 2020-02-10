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Формула 1 / Новость

Ф1 приедет в Санкт-Петербург? Организаторы не против провести два Гран При России

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Ф1 приедет в Санкт-Петербург? Организаторы не против провести два Гран При России
Автор:
, редактор
10 февр. 2020 г., 11:28

Промоутер ГП России считает, что расширить календарь Формулы 1 можно за счет «Игоры».

После перехода в собственность Liberty Media Формула 1 последовательно расширяет календарь. В 2020 году чемпионат впервые в истории будет состоять из 25 Гран При, но руководители серии не исключают проведения 25 этапов за один год. 

Промоутер Гран При России Сергей Воробьев считает, что процесс расширения календаря будет продолжаться, и допускает проведение в России сразу двух гонок за сезон. В конце прошлого года появились слухи, что российский этап перенесут из Сочи на трассу «Игора» под Санкт-Петербургом. Воробьев полагает, что гонку могут принимать оба автодрома.

«Командам будет тяжело выдержать 25 Гран При за сезон, – сказал Воробьев в интервью Forbes. – Но, думаю, расширение календаря неизбежно. Формула 1 хочет еще один этап в США, на родном рынке. Плюс ЮАР, где когда-то проходил Гран-при, плюс Азия. Еще один этап в России – не сразу. Когда «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом получит статус автодрома Формулы 1, то возможно чередование этапов с сочинской трассой или даже два Гран При в России в сезоне, но не в ближайшие 2-3 года».

В 2020 году Гран При России пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

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