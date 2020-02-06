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Формула 1 / Гран При Китая / Новость

Ф1 попытается перенести Гран При Китая, чтобы не отменять его

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Ф1 попытается перенести Гран При Китая, чтобы не отменять его
Автор:
, редактор
6 февр. 2020 г., 07:25

Руководство чемпионата готово ждать решения от китайских властей до конца февраля.

Формула 1 не намерена отказываться от проведения Гран При Китая из-за эпидемии коронавируса. Если ее распространение будет угрожать этапу в запланированные сроки, то руководство серии попытается найти альтернативную дату.

По календарю Гран При Китая должен пройти 17-19 апреля, однако пока непонятно, возможно ли будет проведение гонки. На сегодняшний день в Китае более 28 тысяч человек заразилось новым коронавирусом, более пятисот погибли. 

«Я думаю, если есть возможность, что этап не состоится в апреле, то его перенесут, – сказал спортивный директор Ф1 Росс Браун. – Мы оставим открытой возможность проведения гонки позднее в этом году. В Китае растущий рынок и мы хотели бы провести там гонку».

Ранее на этой неделе появились слухи, что организаторы хотят поменять ГП Китая местами с ГП России. Однако Браун их отверг: «Это очень трудно. Мы ждем, пока китайский промоутер и власти примут окончательное решение. Они отменили все общественные мероприятия в марте. Ситуация трагическая и очень сложная. Думаю, в ближайшую неделю-две станет ясно, как все будет».

Браун также объяснил, когда наступит крайний срок принятия решения о проведении Гран При: «Есть два логистических дедлайна. Первый наступит через неделю-две, когда отправятся морские грузы. Топливо, например, везут на кораблях. Но нет никакой катастрофы в том, чтобы вернуть их, если все изменится.

Но потом мы начнем отправлять туда людей. Люди едут, чтобы подготовить все к этапу, и это критическая стадия. Это начнется через две-три недели. К этому времени нам надо все решить».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Китая Билеты
Автор Иван Матушкин

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