Ф1 попросит Netflix убрать ложные сюжетные линии из сериала

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Документальный сериал Drive To Survive, повествующий о событиях сезонов Ф1, оказался довольно успешным проектом в отношении привлечения к чемпионату новой аудитории. При этом многие отмечают, что в DTS нередко придумывают ненастоящие сюжетные линии и излишне драматизируют.

Как раз из-за этого действующий чемпион Макс Ферстаппен отказался сниматься в прошлом сезоне и не планирует участвовать в будущем. «Они придумали несколько ложных линий соперничества, которых в настоящей жизни не существовало», – рассказывал Ферстаппен в интервью Associated Press в 2021 году.

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Глава Ф1 Стефано Доменикали отметил, что чемпионат проведет переговоры с Netflix, дабы компания отказалась от драматизации некоторых сюжетных линей. «Нет никаких сомнений в том, что проект Netflix оказал очень успешный эффект, – сказал Доменикали. – Для того, чтобы заинтересовать новую аудиторию, компанией был выбран тон, в некотором роде направленный на драматизацию истории. Этот прием создает некоторые возможности, но его последствия нужно принимать во внимание. Мы говорили в том числе и об этом на встрече с командами во время уик-энда в Бахрейне.

Неконструктивно выходит, когда гонщик отказывается сниматься из-за ощущения, что в сериале его выставляют в неправильном свете; так что нужен диалог для понимания, как этот спортсмен может быть включен в формат, который он посчитает правильным. Мы также поговорим с Netflix, поскольку важно, чтобы история не отходила от реальности, иначе это некорректно.

Эта та тема, которую мы рассмотрим вместе с гонщиками. Мы должны убедиться, что проект, который вызвал такой интерес, может продолжить быть интересным без искажения образов и смыслов».

Дополнительная информация: Роберто Кинкеро