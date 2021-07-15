Ф1 покажет болид 2022 года в прямом эфире. В 17:00 по Москве

Сегодня в рамках специального мероприятия на трассе в Сильверстоуне организаторы чемпионата Формулы 1 продемонстрируют полноразмерный концепт-макет болида 2022 года. Он позволит публике составить общее представление о том, как будут выглядеть машины в следующем сезоне – когда в силу вступят радикально обновленные технические требования. Напомним, изначально принципиально новые машины должны были появиться на трассах в этом году, однако срок вступления в силу нового регламента позже был перенесен на год вперед (поэтому в материалах, ссылки на которые ниже, фигурирует 2021 год).

Два года назад представляя публике новую концепцию техтребований, руководство чемпионата уже обнародовало и цифровые эскизы автомобиля, и его макет. Но тогда общественности показали лишь масштабную модель автомобиля. К тому же, за прошедшее время специалисты технической группы FIA могли уточнить детали конструкции болида.

Макет публике представят управляющий директор чемпионата Росс Браун и технический директор Пэт Симмондс (напомним, оба в прошлом работали ключевыми специалистами в командах Ф1 и имеют на своем счету опыт создания чемпионских болидов). Также в церемонии примут участие отвечающий в FIA за контроль над техтребованиями к формулам Николя Томбасис (в прошлом – главный конструктор Ferrari) и представители марки Pirelli (напомним, в следующем году Ф1 перейдет на новые шины с посадочным диаметром 18 дюймов).

Презентация начнется в 17:00 по московскому времени, следить за ней можно в прямом эфире на официальном Youtube-канале чемпионата.