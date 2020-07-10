Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Вторая тренировка через
00 Часов
:
22 Минут
:
21 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
17 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
6 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
20 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
27 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
48 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
55 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
76 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
105 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
112 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
126 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
139 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

Ф1 подготовилась к отмене квалификации из-за дождя

Поделились
Комментарии
Ф1 подготовилась к отмене квалификации из-за дождя
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
10 июл. 2020 г., 11:19

Не исключено, что судьбу мест на стартовой решетке решит вторая пятничная тренировка

Прогнозы погоды на ближайшие выходные утверждают, что в субботу на трассе в Шпильберге могут пройти сильные и даже проливные дожди. На этом фоне организаторы соревнований прорабатывают схему действий на случай, если ситуация на трассе не позволит провести квалификацию в изначально оговоренное время.

Вопрос обсуждался в четверг вечером на встрече с главами команд, а в пятницу утром документ с алгоритмом действий был направлен руководителю гонки Майклу Маси.

«Руководитель гонки уже поделился с нами информацией о том, как планируется поступить, –рассказал журналистам руководитель McLaren Андреас Зайдль. – Если в субботу квалификация будет отменена, первый вариант – проведение ее утром в воскресенье. Второй – распределение позиций на старте гонки по результатам второй пятничной тренировки».

В последний раз квалификация переносилась из-за погодных условий на прошлогоднем Гран При Японии. В итоге она состоялась утром в воскресенье, и лучшее время показал Себастьян Феттель на Ferrari.

Читайте также:

Следующая новость
«Твердое «нет». Хорнер исключил возвращение Феттеля в Red Bull

Предыдущая новость

«Твердое «нет». Хорнер исключил возвращение Феттеля в Red Bull

Следующая новость

Феттель вел переговоры с Renault и хочет попасть в Red Bull

Феттель вел переговоры с Renault и хочет попасть в Red Bull

Самое читаемое Сегодня

Феттель вел переговоры с Renault и хочет попасть в Red Bull
Формула 1 / Формула 1
34мин

Феттель вел переговоры с Renault и хочет попасть в Red Bull

Ф1 подготовилась к отмене квалификации из-за дождя
Формула 1 / Формула 1

Ф1 подготовилась к отмене квалификации из-за дождя

«Твердое «нет». Хорнер исключил возвращение Феттеля в Red Bull
Формула 1 / Формула 1

«Твердое «нет». Хорнер исключил возвращение Феттеля в Red Bull

Перес опередил Ферстаппена на 0,09 с в первой тренировке Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1

Перес опередил Ферстаппена на 0,09 с в первой тренировке Гран При Штирии

Гран При Штирии: пять вопросов перед гонкой
Формула 1 / Формула 1

Гран При Штирии: пять вопросов перед гонкой

Леклер и Боттас между гонками слетали в Монако. А так можно было?
Формула 1 / Формула 1

Леклер и Боттас между гонками слетали в Монако. А так можно было?

Мнение: идеальный вариант для Феттеля и почти идеальный для всех
Формула 1 / Формула 1

Мнение: идеальный вариант для Феттеля и почти идеальный для всех

Бергер назвал действия Ferrari незаконными
Формула 1 / Формула 1

Бергер назвал действия Ferrari незаконными

Самое важное:

Ferrari «размягчила» машину в поисках зацепа
Формула 1 / Формула 1
8мин

Ferrari «размягчила» машину в поисках зацепа

Норрис потеряет три места на решетке Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1
9мин

Норрис потеряет три места на решетке Гран При Штирии

Феттель вел переговоры с Renault и хочет попасть в Red Bull
Формула 1 / Формула 1
34мин

Феттель вел переговоры с Renault и хочет попасть в Red Bull

Ф1 подготовилась к отмене квалификации из-за дождя
Формула 1 / Формула 1

Ф1 подготовилась к отмене квалификации из-за дождя

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Автор Джонатан Нобл

Самое читаемое

1
Формула 1

Феттель вел переговоры с Renault и хочет попасть в Red Bull

34мин
2
Формула 1

Норрис потеряет три места на решетке Гран При Штирии

9мин
3
Формула 1

Ferrari «размягчила» машину в поисках зацепа

8мин
4
Формула 1

«Твердое «нет». Хорнер исключил возвращение Феттеля в Red Bull

5
Формула 1

Перес опередил Ферстаппена на 0,09 с в первой тренировке Гран При Штирии

Последние видео

Лучшие фото с Гран При Австрии 03:12
Формула 1

Лучшие фото с Гран При Австрии

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Самое важное:

Ferrari «размягчила» машину в поисках зацепа
Формула 1

Ferrari «размягчила» машину в поисках зацепа

Норрис потеряет три места на решетке Гран При Штирии
Формула 1

Норрис потеряет три места на решетке Гран При Штирии

Феттель вел переговоры с Renault и хочет попасть в Red Bull
Формула 1

Феттель вел переговоры с Renault и хочет попасть в Red Bull

Ф1 подготовилась к отмене квалификации из-за дождя
Формула 1

Ф1 подготовилась к отмене квалификации из-за дождя

«Твердое «нет». Хорнер исключил возвращение Феттеля в Red Bull
Формула 1

«Твердое «нет». Хорнер исключил возвращение Феттеля в Red Bull

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.