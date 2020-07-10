Ф1 подготовилась к отмене квалификации из-за дождя

Прогнозы погоды на ближайшие выходные утверждают, что в субботу на трассе в Шпильберге могут пройти сильные и даже проливные дожди. На этом фоне организаторы соревнований прорабатывают схему действий на случай, если ситуация на трассе не позволит провести квалификацию в изначально оговоренное время.

Вопрос обсуждался в четверг вечером на встрече с главами команд, а в пятницу утром документ с алгоритмом действий был направлен руководителю гонки Майклу Маси.

«Руководитель гонки уже поделился с нами информацией о том, как планируется поступить, –рассказал журналистам руководитель McLaren Андреас Зайдль. – Если в субботу квалификация будет отменена, первый вариант – проведение ее утром в воскресенье. Второй – распределение позиций на старте гонки по результатам второй пятничной тренировки».

В последний раз квалификация переносилась из-за погодных условий на прошлогоднем Гран При Японии. В итоге она состоялась утром в воскресенье, и лучшее время показал Себастьян Феттель на Ferrari.