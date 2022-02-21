Ф1 переехала в новый большой моторхоум

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Более десятилетия назад на тот момент глава Формулы 1 Берни Экклстоун добавил в паддок сравнительно небольшой моторхоум, предназначенный для сотрудников чемпионата. Однако в 2022 году перед предсезонными тестами в Барселоне, которые состоятся с 23 по 25 февраля, Ф1 решила обновить строение.

Теперь украшать паддок будет большой двухэтажный моторхоум, который руководство собирается использовать преимущественно на европейских этапах чемпионата. К тому же, появление этой структуры намекает на возвращение участников серии к более привычной жизни, поскольку последние два года из-за ковидных ограничений паддок казался сравнительно пустым.

Стоит добавить следующее: несколько лет назад спортивный директор Ф1 Росс Браун отмечал, что в будущем следовало бы отказаться от подобных новому экстравагантных дизайнов моторхоумов. По всей видимости, руководство от предполагаемого плана отказалось.