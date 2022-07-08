Ф1 отложила меры контроля за «козлением» до Гран При Бельгии

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По ходу австрийского уик-энда состоялось заседание Комиссии Ф1, на котором были приняты несколько важных решений. Главным, пожалуй, стоит признать перенос вступления в силу новой технической директивы по контролю над вертикальной раскачкой машин.

Она стала реакцией руководства спорта на жалобы пилотов после гонки в Баку – из-за сильной тряски Льюис Хэмилтон тогда едва смог выбраться из кокпита. Новый механизм предусматривал определение максимального значения вертикальной перегрузки, которому должны соответствовать машины всех команд.

Однако сначала вступление документа отложили до Гран При Франции, а на заседании Комиссии Ф1 команды настояли, что им нужно больше времени на внесение изменений в конструкцию шасси.

Теперь директива начнет работать только на Гран При Бельгии, который состоится уже после летнего перерыва, 26-28 августа.

В официальном заявлении FIA сказано: «По результатам обсуждений и консультаций с командами и с целью дать им возможность подготовить необходимые обновления контрольной планки и блоков ее крепления, что позволит обеспечить честность измерений на всех машинах, вступление в силу Технической директивы, выпущенной перед Гран При Великобритании отложено до Гран При Бельгии».

Там же отмечено: «Были выслушаны и обсуждены несколько предложений в Технический регламент 2023 года, призванных решить эту задачу. Это позволило Техническому консультативному совету определить четкое направление работы».