Ф1 отказалась от выбора шин в первой части сезона-2021

В итоговом документе по результатам недавнего заседания Всемирного совета FIA было сказано, что регламент Формулы 1 на 2021 год планируется скорректировать – но о том, какие именно правки будут в него внесены, федерация сообщит позже.

Онлайн-издание F1 Technical сообщило о том, что именно изменится в правилах. Прежде всего, организаторы чемпионата мира решили продолжить практику, по которой команды лишены права выбирать составы шин для своих гонщиков.

До 2020 года Pirelli заранее анонсировала составы для того или иного Гран При, а команды решали, как именно распределят 13 комплектов сликов между жестким, средним и мягким составами.

Но в прошлом году из-за сложностей, вызванных пандемией, вступил в силу совсем другой порядок: составы озвучивались всего за две недели до этапа (а не за девять или 15, как прежде), а распределение стало фиксированным: 8 комплектов Soft, 3 Medium и 2 Hard.

Из-за того, что карантинные ограничения пока продолжают действовать и даже усиливаются, эта практика продолжится и на старте сезона-2021. Как долго она будет действовать, неизвестно.

Кроме того, скорректировано старое правило, по которому общая продолжительность гонки с учетом всех пауз и временных остановок не могла превышать четырех часов – его ввели после того, как сильный дождь задержал старт Гран При Канады 2011 года.

Теперь ограничение стало еще более жестким – максимум три часа от старта до финиша. К слову, из-за аварии Ромена Грожана общая продолжительность недавней гонки в Сахире составила 2 часа 59 минут и 47,5 секунд.

Наконец, если команда в новом сезоне захочет подать апелляцию на решение судей, то должна будет уплатить пошлину в размере 6 тысяч евро.