Ф1 отчиталась о самой большой ТВ-аудитории с 2012 года

В отчете Ф1 сказано, что совокупная телевизионная аудитория чемпионата достигла 1,922 миллиарда человек за все 21 Гран При. Этот показатель растет третий год подряд.

На пяти крупнейших рынках – в Бразилии, Германии, Италии, Великобритании и Нидерландах – аудитория превысила 100 миллионов человек. Наиболее быстрорастущими рынками стали Польша (рост на 256%) и Ближний Восток с Северной Африкой (рост на 228%).

Общее число уникальных зрителей Ф1 выросло на 0,3 процента – до 405,5 млн. А 19 гонок прошлого сезона имели более высокую совокупную аудиторию, чем в 2018 году. Больше всего зрителей было у Гран При Италии – 112 млн. Это самый высокий показатель после этапа в Мексике 2016 года.

Более 100 миллионов зрителей было также у этапов в Монако, Бразилии и Германии. Еще 14 Гран При зарегистрировали более 90 млн зрителей. Средняя аудитория Гран При – 91,5 млн человек.

В Ф1 отметили рост болельщиков в социальных сетях. По сравнению с 2018-м общее число подписчиков выросло на 32,9% и достигло 24,9 млн. Пресс-служба чемпионата подчеркнула, что в 2019 году социальные сети Ф1 снова оказались самыми быстрорастущими среди всех спортивных лиг мира.

В числе прочего Ян Холмс, директор по медиа-правам Ф1, заявил, что свои плоды принесли четыре фанатских фестиваля, цифровые приложения и видеоигры, киберспортивная серия и сериал Drive to Survive от Netflix.