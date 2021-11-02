Ф1 опять задумалась о перевернутой стартовой решетке

Формула 1 уже обсуждала идею использования перевернутой стартовой решетки, но пока не отказалась от нее до конца. Как сообщают немецкие СМИ, такой формат может быть использован уже в 2022 году.

По слухам, Ф1 готова вывести спринтерские субботние заезды из общего зачета чемпионата. В таком случае, стартовая решетка воскресных гонок будет формироваться по итогам пятничных квалификаций, а очки гонщики и команды будут получать только в воскресенье.

В спринтах же будет использована перевернутая относительно результатов квалификации решетка, причем это может коснуться только первых 8-10 пилотов. Очки за спринты будут идти только в отдельный спринтерский зачет. Ожидается, что такая идея будет обсуждена на ближайшем заседании Всемирного совета по автоспорту.

Спринты появились в календаре Ф1 в 2021 году. Их добавили на три Гран При, а очки по их итогам получает лишь первая тройка. Ожидается, что в 2022-м число спринтов удвоится, а баллов за них станут вручать существенно больше.