О том, что противостояние двух бразильских городов за право принимать этап Ф1 завершилось в пользу Сан-Паулу, мы уже писали – проекту новой трассы в Рио-де-Жанейро не помогла даже поддержка президента страны Жаира Болсонару. Спустя месяц после бразильской стороны организаторы чемпионата мира также подтвердили заключение нового контракта.

При этом произошла и смена местного промоутера – теперь организацией будет заниматься компания Brasil Motorsports.

Гонка Ф1 в ближайшие пять лет останется на «Интерлагосе». Ее место в календаре-2021 поздно вечером в среду подтвердил Всемирный совет FIA по автоспорту. Единственным изменением станет название – теперь этап будет переинанован в Гран При Сан-Паулу.

Смена названия отражает более значительный вклад местных властей в организацию гонки. Сан-Паулу – это не только самый крупный город Бразилии и всего южного полушария, но и столица одноименного штата.

Если не считать вынужденных замен в календаре 2020 года из-за коронавируса, это всего второй случай, когда единственный Гран При не носит имя принимающей его страны. Первым подобным прецедентом является Гран При Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Интерлагос» впервые принял этап Ф1 в 1973 году, а с 1990-го стал единственной бразильской трассой Ф1. В 2006, 2007, 2008 и 2012 годах именно здесь определялся обладатель чемпионского титула.

«Мы разы объявить, что Сан-Паулу продолжит принимать Гран При Бразилии до 2025 года, и с интересом ждем совместной работы с новыми промоутерами, – цитирует пресс-служба генерального директора Ф1 Чейза Кэри. – Бразилия является очень важным рынком для Ф1 благодаря преданным болельщикам и долгой истории.

Наши зрители, пилоты и партнеры всегда любили эту гонку, и мы уже предвкушаем захватывающие баталии на «Интерлагосе» в 2021-м и в последующие годы».

Любопытно, что новых промоутеров из Brasil Motorsports поддерживает инвестиционная компания Mubadala из Абу-Даби. Две страны в последнее время активно налаживают экономические связи, и помощь арабских шейхов будет очень полезна для не самых богатых бразильских организаторов.