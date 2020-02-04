Ф1 обсудит отмену Гран При Китая 5 февраля
В среду на заседании Стратегической группы пройдет обсуждение судьбы Гран При Китая, поскольку есть вероятность, что гонку придется отложить или отменить.
Вспышка коронавируса в Китая была классифицирована Всемирной организацией здравоохранения как чрезвычайная ситуация. В стране был отменен ряд спортивных мероприятий. Гонка Формулы Е, которая должна была состояться в Санье 21 марта, была официально перенесена.
В Ф1 и FIA следят за ситуацией, хотя, судя по темпам распространения вируса, он ослабеет не скоро. Это ставит под сомнение возможность проведения Гран При Китая 19 апреля – до гонки осталось менее 60 дней.
Выступая в понедельник на пресс-конференции в Лондоне, руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер сказал, что команды должны доверять решению боссов Формулы 1 по этому вопросу – переговоры назначены на среду, 5 февраля.
На вопрос Motorsport.com, не беспокоиться ли он об отправке своих сотрудников в Китай, Хорнер ответил: «Смотрите, FIA – это регулятор, а Liberty – промоутер. Они отвечают за здоровье и благополучие не только гонщиков Ф1, но и всего персонала, а также всех представителей СМИ. И я уверен, что они проявят осмотрительность, прежде чем будут принимать какие-либо решения о задержке, переносе или отмене гонки. Поэтому мы должны доверять их суждениям и пониманию ситуации.
Мы очень внимательно следим за ситуацией, этот вопрос будет стоять на повестке дня совещания Стратегической группы в среду, где мы получим новую информацию».
По слухам, в Китае рассматривали вариант обмена дат проведения этапов с Россией, где гонка назначена на 27 сентября. В таком случае шансы, что в календаре чемпионата сохранятся 22 гонки, возрастут.
Однако такой вариант исключен промоутерами этапа в Сочи, которые не заинтересованы в переносе даты.
Представитель российской гонки сказал: «Дата проведения Гран При России 2020 года была назначена в октябре прошлого года, она не изменится».
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен не слишком беспокоиться о судьбе китайского Гран При. «Сейчас ситуация выглядит не очень хорошей, но впереди еще много времени, поэтому я не переживаю. Как говорит Кристиан, мы просто ждем решения. Я вообще по жизни не очень беспокоюсь. Жизнь только одна».
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Китая Билеты
|Автор
|Джонатан Нобл
Ф1 обсудит отмену Гран При Китая 5 февраля
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