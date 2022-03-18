Ф1 обновила графику трансляций. Вот какой она будет
Вслед за новой заставкой трансляций организаторы чемпионата показали и компьютерное оформление сессий
Новый сезон чемпионата мира стартует уже сегодня в Бахрейне. Болельщики смогут получать больше информации о событиях на трассе благодаря новой графике, которую представили в четверг вечером.
Главное отличие – теперь информация и статистика будет занимать на экране больше места, чем прежде. По нее выделена левая часть экрана, для которой разработано несколько вариантов информационных панелей.
Дин Локе, глава Ф1 по вопросам медиа и вещания, рассказал Motorsport.com: «В нашем спорте графика имеет ключевое значение. Так что мы решили улучшить ее одновременно с обновлением машин, сделав это на год раньше прежних планов.
Новый вид сильно отличается от прежнего, он ощущается целостнее. Это более наглядно, свежо и молодо. Мы постарались провести параллели с цифровыми продуктами и кино».
Графика Ф1 для сезона-2022. Отображение положения на трассе и времени пит-стопов
Фото: FOM
Разработчики говорят, что теперь поклонникам Ф1 будет проще следить за развитием сессии. Они смогут быстрее получать информацию о главных событиях.
Локе объяснил: «Новая графика разделена по частям экрана. Мы определили более строгое расположение для элементов. Кроме того, графика стала умнее. По ходу уик-энда вид панели будет слегка меняться, делая акцент на главном.
Это может быть сражение двух пилотов, что будет полезно для комментаторов, появление красных флагов, машины безопасности или режима VSC – и других похожих элементов.
Иным станет оформление радиопереговоров – с выделением того, что мы посчитаем самым значимым».
Графика Ф1 для сезона-2022. Отображение стартовой решетки
Фото: FOM
Также изменится отображение стартовой решетки, пит-стопов и других элементов. Разработчики уверяют, что изучили мнение «хардкорных» поклонников Ф1 и нашли вариант, который понравится как им, так и обычным зрителям.
«Я обещаю, что цифры не будет занимать все свободное место на экране, – заверил собеседник Motorsport.com. – Мы потратили много времени, чтобы найти самое удобное расположение для статистики.
Мы знаем, что действительно важно болельщикам. При этом помним и про обычных зрителей, и про новичков, которые только знакомятся со спортом».
Графика Ф1 для сезона-2022. Варианты отображения информации в столбце слева
Фото: FOM
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