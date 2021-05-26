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Формула 1 Новости

Ф1 обдумает американское правило, которое лишило бы Леклера поула

Автор:
, редактор

В серии задумались о предотвращении умышленных аварий

Ф1 обдумает американское правило, которое лишило бы Леклера поула

На Гран При Монако Шарль Леклер завоевал поул-позицию, лишив соперников шанса перебить его время. Монегаск показал лучшее время в первой попытке третьего сегмента, а в начале второй разбил машину, из-за чего сессия закончилась досрочно. 

Никто не стал подозревать Леклера в умышленной аварии, однако в паддоке вспомнили про правило из американской серии IndyCar. Там пилот, сорвавший квалификацию, лишается двух своих лучших времен. Это гарантирует, что никто не будет специально попадать в аварию для обеспечения себе лучшего результата. 

Пилоты Ф1 Макс Ферстаппен и Валттери Боттас отозвались о таком правиле негативно. Однако гоночный директор FIA Майкл Маси решил рассмотреть его подробнее.

«Когда всплывают какие-то предложения, FIA, Ф1 и команды рассматривают их со всех сторон и оценивают, – сказал Маси. – Я знаю, что такое правило есть в IndyCar и еще ряде международных и внутренних серий. Мы его рассмотрим и решим, подходит оно нам или нет».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Шарль Леклер
Автор Иван Матушкин

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