Ф1 обдумает американское правило, которое лишило бы Леклера поула

На Гран При Монако Шарль Леклер завоевал поул-позицию, лишив соперников шанса перебить его время. Монегаск показал лучшее время в первой попытке третьего сегмента, а в начале второй разбил машину, из-за чего сессия закончилась досрочно.

Никто не стал подозревать Леклера в умышленной аварии, однако в паддоке вспомнили про правило из американской серии IndyCar. Там пилот, сорвавший квалификацию, лишается двух своих лучших времен. Это гарантирует, что никто не будет специально попадать в аварию для обеспечения себе лучшего результата.

Пилоты Ф1 Макс Ферстаппен и Валттери Боттас отозвались о таком правиле негативно. Однако гоночный директор FIA Майкл Маси решил рассмотреть его подробнее.

«Когда всплывают какие-то предложения, FIA, Ф1 и команды рассматривают их со всех сторон и оценивают, – сказал Маси. – Я знаю, что такое правило есть в IndyCar и еще ряде международных и внутренних серий. Мы его рассмотрим и решим, подходит оно нам или нет».