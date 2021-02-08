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Ф1 не растеряла зрителей из-за сезона-2020. В России аудитория выросла

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Ф1 не растеряла зрителей из-за сезона-2020. В России аудитория выросла
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Падение аудитории оказалось не таким страшным, как могло быть

В прошлом году Формула 1 могла получить серьезный удар по популярности из-за коронавируса. Вместо марта, сезон-2020 начался лишь в июле и большинство гонок прошло без зрителей на трибунах. Однако по ТВ-аудитории это почти не ударило.

Общая аудитория Ф1 на телевидении в 2020 году составила 1,5 млрд человек. Это на 400 млн меньше, чем в 2019 году, однако такая разница вызвана меньшим числом гонок (17 против 21). При этом средняя аудитория одной гонки сократилась не сильно – на 4,5%. Она составила 87,4 млн человек, что превышает показатели всех сезонов, кроме 2019 года.

Самым популярным Гран При стал этап в Венгрии, собравший 103,7 млн зрителей. Более 100 млн также собрал Гран При Португалии.

Были так же страны, в которых ТВ-аудитория выросла в сравнении с 2019 годом. Самый большой рост был в Китае, который в 2020-м отменил свой Гран При. Также рост аудитории замечен в Нидерландах, Великобритании, России и Германии.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

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