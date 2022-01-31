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Формула 1 Новости

Ф1 наконец определилась с длиной пятничных тренировок

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, редактор

Чемпионат также подтвердил, что сам уик-энд теперь будет начинаться не в четверг, а в пятницу

Ф1 наконец определилась с длиной пятничных тренировок
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Последние пару недель в СМИ ходили слухи о возможной смене расписания уик-энда в новом сезоне Формулы 1. Частично это оказалось правдой: 31 января чемпионат официально подтвердил, что теперь все медиа-сессии будут проходить не в четверг, а в пятницу утром, то есть этап будет проходить не в четыре, а в три дня. Это правило будет касаться тех Гран При, которые пройдут в классическом формате без спринтерских гонок. 

При этом от озвученных ранее планов вновь увеличить продолжительность пятничных тренировок до полутора часов решено отказаться – как и в 2021-м, длительность сессий составит 60 минут. 

Точных расписаний Гран При пока нет, но ожидается, что в первый день заезды будут стартовать в районе полудня по местному времени – после общения гонщиков с прессой.

Также Ф1 подтвердила, что каждому коллективу как минимум дважды по ходу сезона нужно будет предоставить автомобиль новичкам во время первых пятничных тренировок Ф1 (FP1). Место боевых пилотов могут занять только те гонщики, которые провели не более двух Гран При за рулем машины чемпионата. Уик-энды, где новички сядут за руль, команды выбирают сами.

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