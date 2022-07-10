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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Вольф предсказал сложную гонку для пилотов Mercedes

По словам Тото, на этапе в Шпильберге к его команды не будет преимущества на длинной дистанции, которое не раз помогало Льюису Хэмилтону с Джорджем Расселлом

Джакомо Раули
Автор:
Вольф предсказал сложную гонку для пилотов Mercedes
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Последние этапы нынешнего сезона Ф1 показали несомненный прогресс Mercedes. Команде удалось искоренить тряску, которая так мешала гонщикам в первых Гран При, и сейчас Хэмилтон с Расселлом все больше сокращают отставание от соперников из Ferrari и Red Bull.

При этом опыт прошлых этапов позволяет говорить, что гоночный темп серебристых машин W13 даже выше квалификационного, потому в этот уик-энд в Австрии поклонники Mercedes вправе рассчитывать на еще одно сильное выступление. 

Однако глава команды Тото Вольф объяснил, что на этот раз стоит умерить ожидания.

«Пока что мы видим, что на этой трассе машина едет в квалификационной конфигурации быстрее, чем в гоночной, – объяснил австриец на медиа-сессии. – При этом в Барселоне и Сильверстоуне было строго наоборот. 

Также мы пришли к выводу, что у Расселла слишком большое для этой трассы заднее крыло, из-за чего повышенное лобовое сопротивление. И еще обнаружили после спринта, что на обеих машинах повреждено днище».

Глава команды добавил: «Впрочем, главное – наша W13 становится лучше. Медленно, но уверенно. Именно в этом наша цель».

Журналисты спросили Тото о деталях повреждения днища.

«Повреждения затронули не сам элемент, а лишь его края, – ответил тот. – В случае с Льюисом это стало следствием контакта с Пьером Гасли [после старта]. Надеюсь, мы сможем все исправить. 

Кроме того, у Льюиса пострадали тормоза – после контакта с Гасли какой-то обломок застрял в их воздухозаборнике. Мы заменим поврежденные детали.

Если бы не правила закрытого парка, мы бы изменили настройки машин, чтобы сделать их быстрее. Но действующий регламент запрещает нам это. 

Мы стартуем четвертым и восьмым – посмотрим, что у нас получится в этот раз».

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