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Формула 1 Новость

В McLaren выбрали необычное название для новой машины Ф1

Вместо ожидаемого MCL37 новое шасси получило индекс MCL60 в честь круглой даты со дня основания Брюсом Маклареном своего гоночного коллектива

Джанлука Д'Алессандро
Автор:
, журналист (Италия)
В McLaren выбрали необычное название для новой машины Ф1
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За несколько дней до презентации McLaren раскрыла название своей новой машины. Ожидалось, что команда продолжит нумерацию, которую использует с 2017 года – тогда в Уокинге отказались от прежних индексов MP4-XX и перешли на новую схему, которая началась с MCL32.

По этой логике автомобиль 2023 года должен был именоваться MCL37, однако поздно вечером в среду команда сообщила в социальных сетях, что выбрала для него имя MCL60.

Это сделано, чтобы напомнить о 60-летии со дня основания коллектива новозеландским гонщиком и инженером Брюсом Маклареном в 1963 году. Объявление в McLaren сопроводили роликом со славными моментами из собственной истории. 

Презентация McLaren MCL60 пройдет в понедельник, 13 февраля, в 22:00 по московскому времени. 

Ранее Ferrari объявила, что ее автомобиль в предстоящем чемпионате мира будет называться SF23.

Узнать больше об уже показанных машинах, расписании остальных церемоний и всем, что связано с предсезонной подготовкой, вы можете в специальном разделе Motorsport.com Россия.

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